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Broke Boys — «Квант»: чемпионы медиалиги дебютируют в Кубке России

Прогноз на матч Кубка России Broke Boys — «Квант» 31 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК Broke Boys.
Фото Официальный канал ФК Broke Boys, Telegram

31 июля Broke Boys примет «Квант» в первом раунде Кубка России на этапе Пути регионов. Игра пройдет в Одинцове на Центральном стадионе и стартует в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
31 июл, 18:00. Центральный (Одинцово)
Broke Boys
Квант

Аналитики считают хозяев фаворитами: поставить на победу Broke Boys предлагают с коэффициентом 1.83, что составляет примерно 46% вероятности. Выигрыш клуба из Обнинска оценен в 3.45 (29%). Котировка на ничью — 4.05 (25%).

Опция «обе забьют» представлена за 1.60, обратный рынок — за 2.20. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.13.

Специалисты практически уверены в квалификации Броуков в следующий раунд и дали на это событие 1.55. Проход «Кванта» идет за 2.30.

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Прогноз и ставка на матч Broke Boys — «Квант»

Рынок «обе забьют — нет» зашел в пяти последних играх клуба из Обнинска в Кубке России. Матчи медийных команд в Пути регионов, как правило, получаются небогатыми на голы, плюс Броуки дебютируют в турнире — результативную перестрелку на Центральном стадионе в Одинцове ждать вряд ли стоит.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.20.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Broke Boys
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
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