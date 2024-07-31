Прогноз на матч Кубка России Broke Boys — «Квант» 31 июля 2024 года

31 июля «Квант» приедет в гости к Broke Boys в 1/256 финала Кубка России на этапе Пути регионов. Поединок состоится на Центральном стадионе в Одинцове. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Аналитики отдали предпочтение чемпиону медиалиги: взять успех Броуков можно с коэффициентом 1.83, вероятность такого итога — примерно 46%. Ничья доступна за 4.05 (25%), выигрыш «Кванта» — за 3.45 (29%).

Считаете, что клуб из Обнинска не уступит в основное время? Опция Х2 идет за 1.88.

Также вас ждут рынки на победу с учетом форы:

Ф1(0) — за 1.45 , Ф2(0) — за 2.55 ;

Ф1(-1) — за 2.35 , Ф2(+1) — за 1.52 .

Специалисты не сомневаются, что команды обменяются голами: «обе забьют» оценили в 1.60, обратный вариант — в 2.20.

Тотал больше 2.5 мяча дали с котировкой за 1.63, ТМ 2.5 предложили за 2.13.

Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на ничью или победу Broke Boys: