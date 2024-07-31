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Broke Boys — «Квант»: где смотреть матч Кубка России 31 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Кубка России Broke Boys — «Квант» 31 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Алексей Сергулев («Квант»).
Фото Официальная страница ФК «Квант» ВКонтакте, Соцсети

31 июля «Квант» приедет в гости к Broke Boys в 1/256 финала Кубка России на этапе Пути регионов. Поединок состоится на Центральном стадионе в Одинцове. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
31 июл, 18:00. Центральный (Одинцово)
Broke Boys
Квант

Аналитики отдали предпочтение чемпиону медиалиги: взять успех Броуков можно с коэффициентом 1.83, вероятность такого итога — примерно 46%. Ничья доступна за 4.05 (25%), выигрыш «Кванта» — за 3.45 (29%).

Считаете, что клуб из Обнинска не уступит в основное время? Опция Х2 идет за 1.88.

Также вас ждут рынки на победу с учетом форы:

  • Ф1(0) — за 1.45, Ф2(0) — за 2.55;
  • Ф1(-1) — за 2.35, Ф2(+1) — за 1.52.
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Специалисты не сомневаются, что команды обменяются голами: «обе забьют» оценили в 1.60, обратный вариант — в 2.20.

Тотал больше 2.5 мяча дали с котировкой за 1.63, ТМ 2.5 предложили за 2.13.

Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на ничью или победу Broke Boys:

  • 1:1 — за 7.50;
  • 2:1 — за 8.50;
  • 1:0 — за 9.00.
Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Broke Boys
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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