Broke Boys — «Квант»: где смотреть матч Кубка России 31 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
31 июля «Квант» приедет в гости к Broke Boys в 1/256 финала Кубка России на этапе Пути регионов. Поединок состоится на Центральном стадионе в Одинцове. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.
Аналитики отдали предпочтение чемпиону медиалиги: взять успех Броуков можно с коэффициентом 1.83, вероятность такого итога — примерно 46%. Ничья доступна за 4.05 (25%), выигрыш «Кванта» — за 3.45 (29%).
Считаете, что клуб из Обнинска не уступит в основное время? Опция Х2 идет за 1.88.
Также вас ждут рынки на победу с учетом форы:
- Ф1(0) — за 1.45, Ф2(0) — за 2.55;
- Ф1(-1) — за 2.35, Ф2(+1) — за 1.52.
Специалисты не сомневаются, что команды обменяются голами: «обе забьют» оценили в 1.60, обратный вариант — в 2.20.
Тотал больше 2.5 мяча дали с котировкой за 1.63, ТМ 2.5 предложили за 2.13.
Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на ничью или победу Broke Boys:
- 1:1 — за 7.50;
- 2:1 — за 8.50;
- 1:0 — за 9.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0