«Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2022 года
26 декабря в первом матче АПЛ после чемпионата мира «Брентфорд» и «Тоттенхэм» сыграют в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити», арбитр Дэвид Кут даст стартовый свисток в 15.30 по московскому времени. В России не показывают матчи АПЛ.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу команды Антонио Конте можно с коэффициентом 2.04, вероятность — около 47%. Успех хозяев предложен с котировкой 3.60 (27%), ничья идет за близкие 3.70 (26%).
Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3700 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают преимущество лондонцев:
• ничья 1:1 идет за 6.90;
• победа гостей 1:0 — за 7.90;
• успех «шпор» 2:1 — за 8.10.
В прошлом сезоне «пчелы» на своем поле выковали ничью с «Тоттенхэмом» (0:0). Поставить на то, что «Брентфорд» снова как минимум не проиграет, можно с коэффициентом 1.83.
Больше «шпор» в этом сезоне АПЛ забивают только лидирующие «Арсенал» и «Манчестер Сити»: команда Конте в среднем за игру заколачивает 2.1 мяча. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 1.88, ИТМ2 (1.5) — за 1.92.
«Пчелы» в среднем за матч забивают 1.5 мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 2.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.44.
Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» 26 декабря 2022 года
«Тоттенхэм» — третья по результативности команда АПЛ: в этом сезоне коллектив Конте за 22 матча во всех турнирах не отличился лишь в четырех, а в 11 оформил минимум два мяча. Также за «шпоры» выступает второй бомбардир чемпионата Англии Харри Кейн (12 голов). «Брентфорд» тоже имеет стабильную атаку: в восьми из 17 игр сезона забивал минимум два гола, а не отличился лишь в четырех встречах. За «пчел» же зажигает третий бомбардир АПЛ Айван Тони (10 мячей).
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2