26 декабря в первом матче АПЛ после чемпионата мира «Брентфорд» и «Тоттенхэм» сыграют в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити», арбитр Дэвид Кут даст стартовый свисток в 15.30 по московскому времени. В России не показывают матчи АПЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу команды Антонио Конте можно с коэффициентом 2.04, вероятность — около 47%. Успех хозяев предложен с котировкой 3.60 (27%), ничья идет за близкие 3.70 (26%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3700 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают преимущество лондонцев:

• ничья 1:1 идет за 6.90;

• победа гостей 1:0 — за 7.90;

• успех «шпор» 2:1 — за 8.10.

В прошлом сезоне «пчелы» на своем поле выковали ничью с «Тоттенхэмом» (0:0). Поставить на то, что «Брентфорд» снова как минимум не проиграет, можно с коэффициентом 1.83.

Больше «шпор» в этом сезоне АПЛ забивают только лидирующие «Арсенал» и «Манчестер Сити»: команда Конте в среднем за игру заколачивает 2.1 мяча. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 1.88, ИТМ2 (1.5) — за 1.92.

«Пчелы» в среднем за матч забивают 1.5 мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 2.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.44.

Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» 26 декабря 2022 года

«Тоттенхэм» — третья по результативности команда АПЛ: в этом сезоне коллектив Конте за 22 матча во всех турнирах не отличился лишь в четырех, а в 11 оформил минимум два мяча. Также за «шпоры» выступает второй бомбардир чемпионата Англии Харри Кейн (12 голов). «Брентфорд» тоже имеет стабильную атаку: в восьми из 17 игр сезона забивал минимум два гола, а не отличился лишь в четырех встречах. За «пчел» же зажигает третий бомбардир АПЛ Айван Тони (10 мячей).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.