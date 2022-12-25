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«Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2022 года

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» 26 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Уго Льорис, «Тоттенхэм».
Фото Global Look Press

26 декабря в первом матче АПЛ после чемпионата мира «Брентфорд» и «Тоттенхэм» сыграют в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити», арбитр Дэвид Кут даст стартовый свисток в 15.30 по московскому времени. В России не показывают матчи АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
26 дек, 15:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Тоттенхэм

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу команды Антонио Конте можно с коэффициентом 2.04, вероятность — около 47%. Успех хозяев предложен с котировкой 3.60 (27%), ничья идет за близкие 3.70 (26%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3700 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают преимущество лондонцев:

• ничья 1:1 идет за 6.90;

• победа гостей 1:0 — за 7.90;

• успех «шпор» 2:1 — за 8.10.

В прошлом сезоне «пчелы» на своем поле выковали ничью с «Тоттенхэмом» (0:0). Поставить на то, что «Брентфорд» снова как минимум не проиграет, можно с коэффициентом 1.83.

Больше «шпор» в этом сезоне АПЛ забивают только лидирующие «Арсенал» и «Манчестер Сити»: команда Конте в среднем за игру заколачивает 2.1 мяча. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 1.88, ИТМ2 (1.5) — за 1.92.

«Пчелы» в среднем за матч забивают 1.5 мяча. ИТБ1 (1.5) идет за 2.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.44.

Харри Кейн, &laquo;Тоттенхэм&raquo;. «Брентфорд» — «Тоттенхэм»: Кейн и Сон зажгут после возвращения из Катара

Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» 26 декабря 2022 года

«Тоттенхэм» — третья по результативности команда АПЛ: в этом сезоне коллектив Конте за 22 матча во всех турнирах не отличился лишь в четырех, а в 11 оформил минимум два мяча. Также за «шпоры» выступает второй бомбардир чемпионата Англии Харри Кейн (12 голов). «Брентфорд» тоже имеет стабильную атаку: в восьми из 17 игр сезона забивал минимум два гола, а не отличился лишь в четырех встречах. За «пчел» же зажигает третий бомбардир АПЛ Айван Тони (10 мячей).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 7
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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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