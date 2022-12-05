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Бразилия — Южная Корея: где смотреть матч чемпионата мира 5 декабря 2022 года

Прямая трансляция матча чемпионата мира Бразилия — Южная Корея 5 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Бразилии после матча со Швейцарией.
Фото Global Look Press

5 декабря первый матч плей-офф чемпионата мира в Катаре проведет один из главных фаворитов турнира — сборная Бразилии. Игра пройдет на арене «Стадион 974», арбитр Клеман Тюрпен из Франции даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 21.45 мск. Также игры чемпионата мира показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».

Чемпионат мира. 1/8 финала
05 дек, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
Корея

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у пентакампеонов не должно возникнуть проблем: поставить на победу «Селесао» в основное время можно с коэффициентом 1.30, вероятность — около 76%. Выигрыш Южной Кореи предложен с котировкой 11.5 (8%), ничья идет за гораздо более реалистичные 5.90 (16%).

Ждете упорную борьбу? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха принесет 5900 рублей.

Правда, три наиболее ожидаемых экспертами исхода встречи включили исключительно победы бразильцев:

• успех 2:0 идет за 5.30;

• 1:0 — за 6.10;

• разгром 3:0 — за 6.80.

В июне команды провели товарищеский матч, который закончился яркой победой Бразилии 3:0. Ждете еще одну результативную игру? Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.18.

«Азиатские тигры» в Катаре уже сдержали крепкий Уругвай (0:0) и обыграли мощную Португалию (2:1). Поставить на то, что корейцы как минимум не уступят бразильцам в основное время, можно с коэффициентом 3.90.

Корея в двух из трех матчей в Катаре забила по два гола. Индивидуальный тотал азиатов больше 1.5 мяча предложен за 6.70, ИТМ2 (1.5) — за 1.11.

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Эти рынки на «Селесао» идут с котировками 1.70 и 2.15 соответственно. К игре с «Азиатскими тиграми» восстановился капитан бразильцев Неймар — один из лучших нападающих мира.

Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 2.43, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.56.

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Япония — Хорватия: где смотреть матч чемпионата мира 5 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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