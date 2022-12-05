Бразилия — Южная Корея: где смотреть матч чемпионата мира 5 декабря 2022 года
5 декабря первый матч плей-офф чемпионата мира в Катаре проведет один из главных фаворитов турнира — сборная Бразилии. Игра пройдет на арене «Стадион 974», арбитр Клеман Тюрпен из Франции даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 21.45 мск. Также игры чемпионата мира показывает онлайн-платформа «Кинопоиск».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у пентакампеонов не должно возникнуть проблем: поставить на победу «Селесао» в основное время можно с коэффициентом 1.30, вероятность — около 76%. Выигрыш Южной Кореи предложен с котировкой 11.5 (8%), ничья идет за гораздо более реалистичные 5.90 (16%).
Ждете упорную борьбу? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха принесет 5900 рублей.
Правда, три наиболее ожидаемых экспертами исхода встречи включили исключительно победы бразильцев:
• успех 2:0 идет за 5.30;
• 1:0 — за 6.10;
• разгром 3:0 — за 6.80.
В июне команды провели товарищеский матч, который закончился яркой победой Бразилии 3:0. Ждете еще одну результативную игру? Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.18.
«Азиатские тигры» в Катаре уже сдержали крепкий Уругвай (0:0) и обыграли мощную Португалию (2:1). Поставить на то, что корейцы как минимум не уступят бразильцам в основное время, можно с коэффициентом 3.90.
Корея в двух из трех матчей в Катаре забила по два гола. Индивидуальный тотал азиатов больше 1.5 мяча предложен за 6.70, ИТМ2 (1.5) — за 1.11.
Эти рынки на «Селесао» идут с котировками 1.70 и 2.15 соответственно. К игре с «Азиатскими тиграми» восстановился капитан бразильцев Неймар — один из лучших нападающих мира.
Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 2.43, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.56.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2