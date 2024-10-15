16 октября сборная Бразилии примет Перу в 10-м туре квалификации чемпионата мира-2026. Поединок пройдет на Национальном стадионе в Бразилиа. Уругвайский судья Эстебан Остойич даст стартовый свисток в 3.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 2» начнется в 3.35, на «Матч ТВ» — в 4.30 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline назвали бразильцев безоговорочными фаворитами: коэффициент на их победу — 1.22, что составляет примерно 75% вероятности. Ничью предложили за 5.80 (17%), триумф «Инков» — за 13.0 (8%).

В прошлом туре перуанцы обыграли Уругвай (1:0). Непоражение гостей оценили в 4.01.

На «обе забьют» представили котировку 2.47, на обратный рынок — 1.49. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.07.

Успех пентакампеонов с форой (-1.5) доступен за 1.71. Опция Ф2(+1.5) идет за 2.09.

Прогноз и ставка на матч Бразилия — Перу

За последний год пентакампеоны победили с крупным счетом всего дважды — Боливию (5:1) в квалификации ЧМ-2026 (сентябрь 2023-го) и Парагвай (4:1) на Кубке Америки (июнь 2024-го). Улучшить статистику будет непросто, ведь в гости к парням Доривала Жуниора приедет одна из самых закрытых южноамериканских команд: в 17 последних встречах с участием «Инков» было забито не больше двух мячей. К тому же в расположение сборной не приехал Винисиус, без которого взламывать крепкую оборону красно-белых будет многократно сложнее. При этом три очка вряд ли ускользнут из бразильских рук: желто-зеленые обыграли перуанцев в восьми официальных поединках подряд.

Рекомендуемая ставка: победа Бразилии ТМ 3.5 за 1.89.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой