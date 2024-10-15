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Бразилия — Перу: за последний год пентакампеоны победили с крупным счетом всего дважды

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Бразилия — Перу 16 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Родриго (сборная Бразилии).
Фото Getty Images

16 октября сборная Бразилии примет Перу в 10-м туре квалификации чемпионата мира-2026. Поединок пройдет на Национальном стадионе в Бразилиа. Уругвайский судья Эстебан Остойич даст стартовый свисток в 3.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 2» начнется в 3.35, на «Матч ТВ» — в 4.30 мск.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
16 окт, 03:45. Estadio Nacional de Brasilia Mane Garrincha (Бразилиа)
Бразилия
Перу

Аналитики букмекерской компании Winline назвали бразильцев безоговорочными фаворитами: коэффициент на их победу — 1.22, что составляет примерно 75% вероятности. Ничью предложили за 5.80 (17%), триумф «Инков» — за 13.0 (8%).

В прошлом туре перуанцы обыграли Уругвай (1:0). Непоражение гостей оценили в 4.01.

На «обе забьют» представили котировку 2.47, на обратный рынок — 1.49. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.07.

Успех пентакампеонов с форой (-1.5) доступен за 1.71. Опция Ф2(+1.5) идет за 2.09.

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Прогноз и ставка на матч Бразилия — Перу

За последний год пентакампеоны победили с крупным счетом всего дважды — Боливию (5:1) в квалификации ЧМ-2026 (сентябрь 2023-го) и Парагвай (4:1) на Кубке Америки (июнь 2024-го). Улучшить статистику будет непросто, ведь в гости к парням Доривала Жуниора приедет одна из самых закрытых южноамериканских команд: в 17 последних встречах с участием «Инков» было забито не больше двух мячей. К тому же в расположение сборной не приехал Винисиус, без которого взламывать крепкую оборону красно-белых будет многократно сложнее. При этом три очка вряд ли ускользнут из бразильских рук: желто-зеленые обыграли перуанцев в восьми официальных поединках подряд.

Рекомендуемая ставка: победа Бразилии ТМ 3.5 за 1.89.

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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
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9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
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