Бразилия — Перу: за последний год пентакампеоны победили с крупным счетом всего дважды
16 октября сборная Бразилии примет Перу в 10-м туре квалификации чемпионата мира-2026. Поединок пройдет на Национальном стадионе в Бразилиа. Уругвайский судья Эстебан Остойич даст стартовый свисток в 3.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 2» начнется в 3.35, на «Матч ТВ» — в 4.30 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline назвали бразильцев безоговорочными фаворитами: коэффициент на их победу — 1.22, что составляет примерно 75% вероятности. Ничью предложили за 5.80 (17%), триумф «Инков» — за 13.0 (8%).
В прошлом туре перуанцы обыграли Уругвай (1:0). Непоражение гостей оценили в 4.01.
На «обе забьют» представили котировку 2.47, на обратный рынок — 1.49. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.07.
Успех пентакампеонов с форой (-1.5) доступен за 1.71. Опция Ф2(+1.5) идет за 2.09.
Прогноз и ставка на матч Бразилия — Перу
За последний год пентакампеоны победили с крупным счетом всего дважды — Боливию (5:1) в квалификации ЧМ-2026 (сентябрь 2023-го) и Парагвай (4:1) на Кубке Америки (июнь 2024-го). Улучшить статистику будет непросто, ведь в гости к парням Доривала Жуниора приедет одна из самых закрытых южноамериканских команд: в 17 последних встречах с участием «Инков» было забито не больше двух мячей. К тому же в расположение сборной не приехал Винисиус, без которого взламывать крепкую оборону красно-белых будет многократно сложнее. При этом три очка вряд ли ускользнут из бразильских рук: желто-зеленые обыграли перуанцев в восьми официальных поединках подряд.
Рекомендуемая ставка: победа Бразилии ТМ 3.5 за 1.89.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2