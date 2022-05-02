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«Боруссия» Менхенгладбах — «Лейпциг»: прогноз на матч бундеслиги 2 мая 2022 года

Прогноз на матч бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Лейпциг» 2 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Фанаты «Лейпцига».
Фото Global Look Press

2 мая 2022 года «Боруссия» из Менхенгладбаха на стадионе «Боруссия-Парк» примет «Лейпциг». Матч начнется в 21.30 по московскому времени. Посмотреть его в режиме реального времени можно будет на телеканале «Матч! Футбол 2». Старт эфира — в 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
02 мая, 21:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
РБ Лейпциг

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Доменико Тедеско. На победу «Лейпцига» можно поставить с коэффициентом 1.73, это примерно 57% вероятности. Самая высокая котировка в линии на ничью — 4.40 (20%). На успех «Боруссии» Менхенгладбах доступен чуть более низкий коэффициент — 4.30 (23%).

При ставке в 1 000 рублей на победу хозяев потенциальная выплата составит 4 300 рублей, а прибыль — 3 300.

Последний матч между командами на «Боруссия-Парк» завершился победой хозяев. На то, что они и в этот раз не проиграют, можно поставить с коэффициентом 2.18.

Соперники играют друг с другом результативно — в четырех из последних пяти матчей забили больше двух мячей. На ТБ 2.5 в предстоящей встрече доступен коэффициент 1.58, обратную ставку можно сделать за 2.38.

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Вариант «обе забьют» предложен с котировкой 1.61, а «обе забьют — нет» идет за 2.32.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:1 — коэффициент 7.80;

1:2 — 7.90;

0:1 — 9.00.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Лейпциг»

«Лейпциг» продолжает ожесточенную борьбу за Лигу чемпионов. После победы «Фрайбурга» над «Хоффенхаймом» (4:3) команда Доменико Тедеско опустилась на пятое место. Нужно обязательно брать три очка в игре с «Боруссией», чтобы вернуться в топ-4 и по возможности опередить «Байер» в битве за бронзу бундеслиги. Клуб из Менхенгладбаха за три тура до финиша сезона лишен мотивации, потому что окопался в середине таблицы. Хозяева вряд ли станут сильно сопротивляться «быкам».

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.73.

Футбол
Прогнозы на спорт
Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Лейпциг
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«Арсенал» Тула — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 2 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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