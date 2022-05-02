2 мая 2022 года «Боруссия» из Менхенгладбаха на стадионе «Боруссия-Парк» примет «Лейпциг». Матч начнется в 21.30 по московскому времени. Посмотреть его в режиме реального времени можно будет на телеканале «Матч! Футбол 2». Старт эфира — в 21.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Доменико Тедеско. На победу «Лейпцига» можно поставить с коэффициентом 1.73, это примерно 57% вероятности. Самая высокая котировка в линии на ничью — 4.40 (20%). На успех «Боруссии» Менхенгладбах доступен чуть более низкий коэффициент — 4.30 (23%).

При ставке в 1 000 рублей на победу хозяев потенциальная выплата составит 4 300 рублей, а прибыль — 3 300.

Последний матч между командами на «Боруссия-Парк» завершился победой хозяев. На то, что они и в этот раз не проиграют, можно поставить с коэффициентом 2.18.

Соперники играют друг с другом результативно — в четырех из последних пяти матчей забили больше двух мячей. На ТБ 2.5 в предстоящей встрече доступен коэффициент 1.58, обратную ставку можно сделать за 2.38.

Вариант «обе забьют» предложен с котировкой 1.61, а «обе забьют — нет» идет за 2.32.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:1 — коэффициент 7.80;

1:2 — 7.90;

0:1 — 9.00.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Лейпциг»

«Лейпциг» продолжает ожесточенную борьбу за Лигу чемпионов. После победы «Фрайбурга» над «Хоффенхаймом» (4:3) команда Доменико Тедеско опустилась на пятое место. Нужно обязательно брать три очка в игре с «Боруссией», чтобы вернуться в топ-4 и по возможности опередить «Байер» в битве за бронзу бундеслиги. Клуб из Менхенгладбаха за три тура до финиша сезона лишен мотивации, потому что окопался в середине таблицы. Хозяева вряд ли станут сильно сопротивляться «быкам».

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.73.