«Боруссия» Менхенгладбах — «Лейпциг»: прогноз на матч бундеслиги 2 мая 2022 года
2 мая 2022 года «Боруссия» из Менхенгладбаха на стадионе «Боруссия-Парк» примет «Лейпциг». Матч начнется в 21.30 по московскому времени. Посмотреть его в режиме реального времени можно будет на телеканале «Матч! Футбол 2». Старт эфира — в 21.25 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Доменико Тедеско. На победу «Лейпцига» можно поставить с коэффициентом 1.73, это примерно 57% вероятности. Самая высокая котировка в линии на ничью — 4.40 (20%). На успех «Боруссии» Менхенгладбах доступен чуть более низкий коэффициент — 4.30 (23%).
При ставке в 1 000 рублей на победу хозяев потенциальная выплата составит 4 300 рублей, а прибыль — 3 300.
Последний матч между командами на «Боруссия-Парк» завершился победой хозяев. На то, что они и в этот раз не проиграют, можно поставить с коэффициентом 2.18.
Соперники играют друг с другом результативно — в четырех из последних пяти матчей забили больше двух мячей. На ТБ 2.5 в предстоящей встрече доступен коэффициент 1.58, обратную ставку можно сделать за 2.38.
Вариант «обе забьют» предложен с котировкой 1.61, а «обе забьют — нет» идет за 2.32.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
1:1 — коэффициент 7.80;
1:2 — 7.90;
0:1 — 9.00.
Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Лейпциг»
«Лейпциг» продолжает ожесточенную борьбу за Лигу чемпионов. После победы «Фрайбурга» над «Хоффенхаймом» (4:3) команда Доменико Тедеско опустилась на пятое место. Нужно обязательно брать три очка в игре с «Боруссией», чтобы вернуться в топ-4 и по возможности опередить «Байер» в битве за бронзу бундеслиги. Клуб из Менхенгладбаха за три тура до финиша сезона лишен мотивации, потому что окопался в середине таблицы. Хозяева вряд ли станут сильно сопротивляться «быкам».
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0