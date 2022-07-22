«Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал»: прогноз на товарищеский матч 22 июля 2022 года
Пока клубы попроще разгоняются в квалификации еврокубков, топ-команды спаррингуют в товарищеских матчах. 22 июля 2022 года на стадионе «Кэшпойнт Арена» в австрийском Альтахе дортмундская «Боруссия» сыграет с «Вильярреалом». Время начала игры — 20.00 мск.
По мнению экспертов букмекерской компании БЕТСИТИ, «Боруссия» — небольшой фаворит матча: поставить на победу дортмундцев можно с котировкой 2.18, вероятность — примерно 43%. Успех «Вильярреала» доступен за 3.10 (29%), ничья оценена чуть дороже — в 3.30 (28%).
Ставка в 1000 рублей на выигрыш «желтой подлодки» при благополучном исходе принесет 3100 рублей, чистый выигрыш — 2100 рублей.
Правда, эксперты не очень верят в испанцев — это видно по трем самым ожидаемым исходам матча:
• ничья 1:1 идет за 7.10;
• победа «Боруссии» 2:1 — за 8.30;
• успех 1:0 за 9.80.
В последнем товарищеском матче «шмели» уступили «Валенсии» 1:3. «Вильярреал» в прошлом сезоне выступал заметно результативнее «летучих мышей» — только в чемпионате забил на 15 мячей больше. Индивидуальный тотал «желтой подлодки» больше 1.5 гола можно оформить за 2.23, ИТМ2 (1.5) — за 1.61.
«Боруссия» потеряла Себастьяна Алле — топовый нападающий пришел в команду всего две недели назад, но выбыл на неопределенный срок из-за опухоли яичка. ИТБ1 (1.5) предложен за 1.81, ИТМ1 (1.5) — за 1.93.
Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.52, «обе забьют — нет» идет за 2.43.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.
Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал»
Товарищеские матчи сильных команд традиционно получаются результативными, тем более что соперники по предстоящей игре и в официальных играх действуют эффектно и эффективно. «Боруссия» неплохо усилила нападение: пришли Карим Адейеми и Себастьян Алле, из-за болезни ивуарийца в команду может влиться еще и Луис Суарес. «Вильярреал» же почти не совершал трансферы, зато удержал лидеров.
Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1