Пока клубы попроще разгоняются в квалификации еврокубков, топ-команды спаррингуют в товарищеских матчах. 22 июля 2022 года на стадионе «Кэшпойнт Арена» в австрийском Альтахе дортмундская «Боруссия» сыграет с «Вильярреалом». Время начала игры — 20.00 мск.

По мнению экспертов букмекерской компании БЕТСИТИ, «Боруссия» — небольшой фаворит матча: поставить на победу дортмундцев можно с котировкой 2.18, вероятность — примерно 43%. Успех «Вильярреала» доступен за 3.10 (29%), ничья оценена чуть дороже — в 3.30 (28%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш «желтой подлодки» при благополучном исходе принесет 3100 рублей, чистый выигрыш — 2100 рублей.

Правда, эксперты не очень верят в испанцев — это видно по трем самым ожидаемым исходам матча:

• ничья 1:1 идет за 7.10;

• победа «Боруссии» 2:1 — за 8.30;

• успех 1:0 за 9.80.

В последнем товарищеском матче «шмели» уступили «Валенсии» 1:3. «Вильярреал» в прошлом сезоне выступал заметно результативнее «летучих мышей» — только в чемпионате забил на 15 мячей больше. Индивидуальный тотал «желтой подлодки» больше 1.5 гола можно оформить за 2.23, ИТМ2 (1.5) — за 1.61.

«Боруссия» потеряла Себастьяна Алле — топовый нападающий пришел в команду всего две недели назад, но выбыл на неопределенный срок из-за опухоли яичка. ИТБ1 (1.5) предложен за 1.81, ИТМ1 (1.5) — за 1.93.

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.52, «обе забьют — нет» идет за 2.43.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал»

Товарищеские матчи сильных команд традиционно получаются результативными, тем более что соперники по предстоящей игре и в официальных играх действуют эффектно и эффективно. «Боруссия» неплохо усилила нападение: пришли Карим Адейеми и Себастьян Алле, из-за болезни ивуарийца в команду может влиться еще и Луис Суарес. «Вильярреал» же почти не совершал трансферы, зато удержал лидеров.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.77.