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«Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал»: прогноз на товарищеский матч 22 июля 2022 года

Прогноз на товарищеский матч «Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал» 22 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд).
Фото Global Look Press

Пока клубы попроще разгоняются в квалификации еврокубков, топ-команды спаррингуют в товарищеских матчах. 22 июля 2022 года на стадионе «Кэшпойнт Арена» в австрийском Альтахе дортмундская «Боруссия» сыграет с «Вильярреалом». Время начала игры — 20.00 мск.

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По мнению экспертов букмекерской компании БЕТСИТИ, «Боруссия» — небольшой фаворит матча: поставить на победу дортмундцев можно с котировкой 2.18, вероятность — примерно 43%. Успех «Вильярреала» доступен за 3.10 (29%), ничья оценена чуть дороже — в 3.30 (28%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш «желтой подлодки» при благополучном исходе принесет 3100 рублей, чистый выигрыш — 2100 рублей.

Правда, эксперты не очень верят в испанцев — это видно по трем самым ожидаемым исходам матча:

• ничья 1:1 идет за 7.10;

• победа «Боруссии» 2:1 — за 8.30;

• успех 1:0 за 9.80.

В последнем товарищеском матче «шмели» уступили «Валенсии» 1:3. «Вильярреал» в прошлом сезоне выступал заметно результативнее «летучих мышей» — только в чемпионате забил на 15 мячей больше. Индивидуальный тотал «желтой подлодки» больше 1.5 гола можно оформить за 2.23, ИТМ2 (1.5) — за 1.61.

«Боруссия» потеряла Себастьяна Алле — топовый нападающий пришел в команду всего две недели назад, но выбыл на неопределенный срок из-за опухоли яичка. ИТБ1 (1.5) предложен за 1.81, ИТМ1 (1.5) — за 1.93.

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.52, «обе забьют — нет» идет за 2.43.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал»

Товарищеские матчи сильных команд традиционно получаются результативными, тем более что соперники по предстоящей игре и в официальных играх действуют эффектно и эффективно. «Боруссия» неплохо усилила нападение: пришли Карим Адейеми и Себастьян Алле, из-за болезни ивуарийца в команду может влиться еще и Луис Суарес. «Вильярреал» же почти не совершал трансферы, зато удержал лидеров.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.77.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вильярреал
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«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 22 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

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 1
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Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
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 1
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Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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