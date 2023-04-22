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«Боруссия» — «Айнтрахт»: прогноз на матч бундеслиги 22 апреля 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Боруссия» — «Айнтрахт» 22 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press

22 апреля «Айнтрахт» приедет в гости к дортмундской «Боруссии» в 29-м туре чемпионата Германии. Команды встретятся на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 19.25 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Айнтрахт Ф

Аналитики предрекли победу «Боруссии». На успех дортмундского клуба предложен коэффициент 1.60, что соответствует 60% вероятности результата. Ничья доступна за 4.50 (21%), триумф «орлов» — за 4.90 (19%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей принесет доход в 4900 рублей в случае благоприятного исхода.

«Айнтрахт» уступил «шмелям» в трех матчах подряд. Верите, что команда Оливера Гласнера на этот раз не проиграет? На Х2 можно поставить за 2.35.

В 13 из 16 прошедших встреч команды пробили «верх» по голам. На тотал больше 2.5 мячей предложена котировка 1.53, ТМ 2.5 идет за 2.50.

«Боруссия» и «Айнтрахт» огорчали друг друга 13 раз за 16 поединков. Очередной обмен результативными ударами доступен по 1.60, обратный рынок — по 2.35.

Самый вероятный счет — 2:1 в пользу хозяев. На него заявлен коэффициент 8.50.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Айнтрахт»

При родных болельщиках дортмундцы победили в восьми встречах подряд — причем каждый раз «шмели» забивали два мяча и больше. Всего команда Эдина Терзича выиграла 11 поединков дома — больше всех в бундеслиге.

В первом круге «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» в гостях (2:1). На выезде «орлам» будет куда сложнее: они не победили в восьми визитах к соперникам подряд (по четыре поражения и ничьих). К тому же франкфуртцы пропустили в каждом из них.

«Айнтрахт» выиграл лишь один из 10 предыдущих матчей против «Боруссии». Но при этом столкновения «шмелей» и «орлов» всегда богаты на голы: команды забили друг другу три и больше мячей в 13 из 16 предыдущих игр.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» и ТБ 2.5 за 2.20.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Боруссия (Дортмунд)
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«Зенит» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 22 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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