«Болонья» — «Интер»: прогноз на матч серии А 27 апреля 2022 года
27 апреля 2022 года в перенесенном матче 20-го тура серии А «Болонья» примет «Интер». Встреча начнется в 21.15 мск на стадионе «Ренато Далл'Ара», трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2». Эфир стартует в 21.10. В турнирной таблице команды занимают 13-е и 2-е места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совсем не верят в «Болонью»: на успех хозяев можно поставить за 8.20 — это примерно 10% вероятности. Ничья чуть более вероятна, котировка на нее — 5.10 (19%), но самый реалистичный вариант — победа «Интера» с коэффициентом 1.39 (71%).
Если считаете, что «Болонье» по силам помочь «Милану» в борьбе за чемпионство, то при ставке в 1 000 рублей на ничью выплата составит 5 100 рублей в случае «мирного» исхода.
Если верите, что «Болонья» победит или поделит очки с соперником, поставить на 1Х можно за 3.20.
Коэффициент на победу «Интера» довольно низок, поэтому разумно раздуть его за счет ставки на фору: Ф2(-1) — за 1.60. Ф1(+1) доступна за 2.43, а
Обе команды не очень результативны — тотал пробивают не слишком часто (четыре раза в десяти матчах). Почему бы не взять ТМ2.5 за 2.40?
У хозяев немного шансов даже на один гол, а на два — еще меньше, но ИТБ1.5 за 4.00 заставляют задуматься. А вот у «Интера» можно взять ИТБ2.5 с коэффициентом 2.40.
Наиболее вероятным результатом встречи аналитики компании считают победу «Интера» со счетом 2:0 — коэффициент 6.90.
Прогноз и ставка на матч «Болонья» — «Интер»
«Болонья» внезапно выдала серию из четырех матчей без поражений, в том числе сыграв вничью с «Ювентусом» (1:1). Но это все равно слабое утешение — с «Интером», мчащимся к первому месту, не совладал даже Жозе Моуринью и честно признал, что миланцы просто выше классом. Если уж «Особенный» делает такие заявления, то «Болонье» нечего ловить — «Интер» идет за Скудетто.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ3.5 за 2.33.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0