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Сегодня, 13:15

«Болонья» — «Интер»: прогноз на матч серии А 27 апреля 2022 года

Прогноз на матч серии А «Болонья» — «Интер» 27 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Симоне Индзаги и Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Global Look Press

27 апреля 2022 года в перенесенном матче 20-го тура серии А «Болонья» примет «Интер». Встреча начнется в 21.15 мск на стадионе «Ренато Далл'Ара», трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2». Эфир стартует в 21.10. В турнирной таблице команды занимают 13-е и 2-е места соответственно.

Италия. Серия А. 20-й тур
27 апр, 21:15. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Интер

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совсем не верят в «Болонью»: на успех хозяев можно поставить за 8.20 — это примерно 10% вероятности. Ничья чуть более вероятна, котировка на нее — 5.10 (19%), но самый реалистичный вариант — победа «Интера» с коэффициентом 1.39 (71%).

Если считаете, что «Болонье» по силам помочь «Милану» в борьбе за чемпионство, то при ставке в 1 000 рублей на ничью выплата составит 5 100 рублей в случае «мирного» исхода.

Если верите, что «Болонья» победит или поделит очки с соперником, поставить на 1Х можно за 3.20.

Коэффициент на победу «Интера» довольно низок, поэтому разумно раздуть его за счет ставки на фору: Ф2(-1) — за 1.60. Ф1(+1) доступна за 2.43, а

Обе команды не очень результативны — тотал пробивают не слишком часто (четыре раза в десяти матчах). Почему бы не взять ТМ2.5 за 2.40?

У хозяев немного шансов даже на один гол, а на два — еще меньше, но ИТБ1.5 за 4.00 заставляют задуматься. А вот у «Интера» можно взять ИТБ2.5 с коэффициентом 2.40.

Наиболее вероятным результатом встречи аналитики компании считают победу «Интера» со счетом 2:0 — коэффициент 6.90.

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Прогноз и ставка на матч «Болонья» — «Интер»

«Болонья» внезапно выдала серию из четырех матчей без поражений, в том числе сыграв вничью с «Ювентусом» (1:1). Но это все равно слабое утешение — с «Интером», мчащимся к первому месту, не совладал даже Жозе Моуринью и честно признал, что миланцы просто выше классом. Если уж «Особенный» делает такие заявления, то «Болонье» нечего ловить — «Интер» идет за Скудетто.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ3.5 за 2.33.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
серия А
0
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«Фиорентина» — «Удинезе»: прогноз на матч серии А 27 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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