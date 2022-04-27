27 апреля 2022 года в перенесенном матче 20-го тура серии А «Болонья» примет «Интер». Встреча начнется в 21.15 мск на стадионе «Ренато Далл'Ара», трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2». Эфир стартует в 21.10. В турнирной таблице команды занимают 13-е и 2-е места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совсем не верят в «Болонью»: на успех хозяев можно поставить за 8.20 — это примерно 10% вероятности. Ничья чуть более вероятна, котировка на нее — 5.10 (19%), но самый реалистичный вариант — победа «Интера» с коэффициентом 1.39 (71%).

Если считаете, что «Болонье» по силам помочь «Милану» в борьбе за чемпионство, то при ставке в 1 000 рублей на ничью выплата составит 5 100 рублей в случае «мирного» исхода.

Если верите, что «Болонья» победит или поделит очки с соперником, поставить на 1Х можно за 3.20.

Коэффициент на победу «Интера» довольно низок, поэтому разумно раздуть его за счет ставки на фору: Ф2(-1) — за 1.60. Ф1(+1) доступна за 2.43, а

Обе команды не очень результативны — тотал пробивают не слишком часто (четыре раза в десяти матчах). Почему бы не взять ТМ2.5 за 2.40?

У хозяев немного шансов даже на один гол, а на два — еще меньше, но ИТБ1.5 за 4.00 заставляют задуматься. А вот у «Интера» можно взять ИТБ2.5 с коэффициентом 2.40.

Наиболее вероятным результатом встречи аналитики компании считают победу «Интера» со счетом 2:0 — коэффициент 6.90.

Прогноз и ставка на матч «Болонья» — «Интер»

«Болонья» внезапно выдала серию из четырех матчей без поражений, в том числе сыграв вничью с «Ювентусом» (1:1). Но это все равно слабое утешение — с «Интером», мчащимся к первому месту, не совладал даже Жозе Моуринью и честно признал, что миланцы просто выше классом. Если уж «Особенный» делает такие заявления, то «Болонье» нечего ловить — «Интер» идет за Скудетто.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ3.5 за 2.33.