Биатлон на Олимпиаде-2022: прогноз на мужскую индивидуальную гонку 8 февраля

Прогноз на мужскую индивидуальную гонку по биатлону на Олимпиаде-2022

8 февраля в Чжанцзякоу на биатлонном стадионе Хуалиньдун пройдет мужская индивидуальная гонка на Олимпиаде-2022. Начало — в 11.30. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия-1».

Йоханнес Бе, победитель индивидуальной гонки на Олимпиаде 2018 года, является фаворитом предстоящего этапа. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили его шансы на победу коэффициентом 4.50.

Его прямой конкурент — партнер по сборной Штурла Лагрейд. Поставить на его победу можно за 5.00.

Аналогичный коэффициент выставлен на победу Кантена Фийона Майе — лидера индивидуального зачета текущего сезона Кубка мира.

Вероятность победы Александра Логинова оценивается коэффициентом 14.0. Россиянин никогда прежде не поднимался на олимпийский пьедестал. Поставить на то, что он будет в тройке, можно за 3.50.

При ставке в 1000 рублей на Логинова можно выиграть 14 000 рублей в случае его триумфа.

Шансы партнеров Александра по сборной — Халили и Цветкова оцениваются одинаковым коэффициентом 35.0.

Вы также можете выбрать лидера после первой стрельбы, например: