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Сегодня, 15:15

Биатлон на Олимпиаде-2022: прогноз на мужскую индивидуальную гонку 8 февраля

Прогноз на мужскую индивидуальную гонку по биатлону на Олимпиаде-2022
Виталий Пудздрав
Максим Цветков.
Фото AFP

8 февраля в Чжанцзякоу на биатлонном стадионе Хуалиньдун пройдет мужская индивидуальная гонка на Олимпиаде-2022. Начало — в 11.30. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия-1».

Йоханнес Бе, победитель индивидуальной гонки на Олимпиаде 2018 года, является фаворитом предстоящего этапа. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили его шансы на победу коэффициентом 4.50.

Его прямой конкурент — партнер по сборной Штурла Лагрейд. Поставить на его победу можно за 5.00.

Аналогичный коэффициент выставлен на победу Кантена Фийона Майе — лидера индивидуального зачета текущего сезона Кубка мира.

Александр Логинов (крайний справа). Логинов замерз на тренировке, Бе ушел на изоляцию. Чьи нервы окажутся крепче на ОИ?

Вероятность победы Александра Логинова оценивается коэффициентом 14.0. Россиянин никогда прежде не поднимался на олимпийский пьедестал. Поставить на то, что он будет в тройке, можно за 3.50.

При ставке в 1000 рублей на Логинова можно выиграть 14 000 рублей в случае его триумфа.

Шансы партнеров Александра по сборной — Халили и Цветкова оцениваются одинаковым коэффициентом 35.0.

Вы также можете выбрать лидера после первой стрельбы, например:

  • Йоханнес Бе — коэффициент 2.40;

  • Тарьей Бе — 11.0;

  • Александр Логинов — 11.0;

  • Максим Цветков — 35.0.

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Олимпиада-2022: прогноз и ставки на мужской лыжный спринт 8 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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