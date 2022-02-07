Биатлон на Олимпиаде-2022: где смотреть женскую индивидуальную гонку 7 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция женской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде-2022

7 февраля в Чжанцзякоу в Национальном центре биатлона пройдет женская индивидуальная гонка на Олимпиаде-2022. Начало — в 12.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Марту Ольсбу Ройселанн из Норвегии фавориткой гонки. Поставить на ее победу можно за 5.50.

На Олимпиаде 2018 года индивидуальную гонку выиграла Ханна Эберг. Шансы шведки повторить это достижение в Пекине оцениваются котировкой 7.00.

Аналогичный коэффициент букмекерская компания предлагает на успех ее сестры Эльвиры Эберг, а также итальянки Доротеи Вирер.

Сделать ставку на успех Динары Алимбековой из Белоруссии можно за 14.0.

Женская сборная России не была на олимпийском пьедестале в индивидуальной гонке по биатлону с 2006 года. Каковы шансы наших спортсменок победить в Пекине?

Кристина Резцова — коэффициент 35.0 ;

Ульяна Нигматуллина — 50.0 ;

Светлана Миронова — 100.

При ставке в 1000 рублей на победу Мироновой можно выиграть 100 000 рублей в случае успеха Светланы.

Кроме того, аналитики букмекерской компании оценили шансы россиянок финишировать в тройке:

Кристина Резцова — коэффициент 11.0 ;

Ульяна Нигматуллина — 17.0 ;

Светлана Миронова — 35.0.

Вы также можете выбрать лидера после первой стрельбы — например: