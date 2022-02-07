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Сегодня, 09:15

Биатлон на Олимпиаде-2022: где смотреть женскую индивидуальную гонку 7 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция женской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде-2022
Егор Сергеев
Кристина Резцова.
Фото Reuters

7 февраля в Чжанцзякоу в Национальном центре биатлона пройдет женская индивидуальная гонка на Олимпиаде-2022. Начало — в 12.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Марту Ольсбу Ройселанн из Норвегии фавориткой гонки. Поставить на ее победу можно за 5.50.

На Олимпиаде 2018 года индивидуальную гонку выиграла Ханна Эберг. Шансы шведки повторить это достижение в Пекине оцениваются котировкой 7.00.

Аналогичный коэффициент букмекерская компания предлагает на успех ее сестры Эльвиры Эберг, а также итальянки Доротеи Вирер.

Сделать ставку на успех Динары Алимбековой из Белоруссии можно за 14.0.

Женская сборная России не была на олимпийском пьедестале в индивидуальной гонке по биатлону с 2006 года. Каковы шансы наших спортсменок победить в Пекине?

  • Кристина Резцова — коэффициент 35.0;

  • Ульяна Нигматуллина — 50.0;

  • Светлана Миронова — 100.

Кристина Резцова. Хватит ли Резцовой запредельного настроя, чтобы обойти Олсбу, Эберг и Вирер?

При ставке в 1000 рублей на победу Мироновой можно выиграть 100 000 рублей в случае успеха Светланы.

Кроме того, аналитики букмекерской компании оценили шансы россиянок финишировать в тройке:

  • Кристина Резцова — коэффициент 11.0;

  • Ульяна Нигматуллина — 17.0;

  • Светлана Миронова — 35.0.

Вы также можете выбрать лидера после первой стрельбы — например:

  • Эльвира Эберг — коэффициент 4.50;

  • Анна Сола — 5.50;

  • Марта Ольсбу Ройселанн — 9.00;

  • Доротея Вирер — 12.0;

  • Ханна Эберг — 12.0;

  • Кристина Резцова — 25.0;

  • Светлана Миронова — 125;

  • Ульяна Нигматуллина — 200.

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Олимпиада-2022: соревнования 7 февраля, расписание и трансляции
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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