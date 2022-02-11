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Сегодня, 09:15

Биатлон на Олимпиаде-2022: где смотреть женский спринт 11 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция женского биатлонного спринта на Олимпиаде-2022
Егор Сергеев
Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Getty Images

С 4 по 20 февраля в Пекине проходят 24-е по счету зимние Олимпийские игры. 11 февраля в биатлонной программе состоится женский спринт. Трансляцию покажет Первый канал, начало — в 11.45.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в предстоящей гонке победу одержит норвежка Марта Ольсбу Ройселанн. Ее успех выглядит самым очевидным и идет в линии за коэффициент 4.50.

Второе место в списке фаворитов занимает шведская биатлонистка Эльвира Эберг. Если она сможет взять золото пекинской Олимпиады, то сыграет ставка с коэффициентом 6.50.

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Замыкает троицу самых вероятных претендентов на золото немка Дениза Херманн со значением 9.00. Поставив на нее 1000 рублей, вы выиграете 9000 рублей, если Дениза возьмет награду высшей пробы.

  • На россиянку Кристину Резцову можно поставить за 18.0;

  • знаменитая итальянка Доротея Вирер также идет в линии за 18.0;

  • самый большой коэффициент на победу швейцарской спортсменки Селины Гаспарин — 300.

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Олимпиада-2022: соревнования 11 февраля, расписание и трансляции
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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