Биатлон на Олимпиаде-2022: где смотреть женский спринт 11 февраля онлайн в прямом эфире

С 4 по 20 февраля в Пекине проходят 24-е по счету зимние Олимпийские игры. 11 февраля в биатлонной программе состоится женский спринт. Трансляцию покажет Первый канал, начало — в 11.45.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в предстоящей гонке победу одержит норвежка Марта Ольсбу Ройселанн. Ее успех выглядит самым очевидным и идет в линии за коэффициент 4.50.

Второе место в списке фаворитов занимает шведская биатлонистка Эльвира Эберг. Если она сможет взять золото пекинской Олимпиады, то сыграет ставка с коэффициентом 6.50.

Замыкает троицу самых вероятных претендентов на золото немка Дениза Херманн со значением 9.00. Поставив на нее 1000 рублей, вы выиграете 9000 рублей, если Дениза возьмет награду высшей пробы.