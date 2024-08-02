«Бэйцзынь Гоань» — «Шанхай Шеньхуа»: Слуцкий снова не проиграет в чемпионате?
Команда Леонида Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» в очередном матче чемпионата Китая отправится на выезд к «Бэйцзынь Гоань». Игра на «Стадионе Трудящихся» в Пекине пройдет 4 августа и начнется в 14.35 по московскому времени. В России ее официально не транслируют.
Букмекеры считают, что у гостей больше шансов на успех: поставить на них можно с котировкой 1.88, вероятность этого исхода — приблизительно 51%. Выигрыш хозяев предложен за 3.75 (25%), коэффициент на «мирный» результат практически не отличается — 3.80 (24%).
В первом круге команды сыграли вничью (1:1). Поставить на то, что «Бэйцзынь» вновь как минимум не уступит, можно за 1.89.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство команды Слуцкого:
-
1:1 — за 6.20;
-
1:0 и 2:1 — за 7.40.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.08.
Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.67, обратный вариант доступен за 2.13.
Прогноз и ставка на матч «Бэйцзынь Гоань» — «Шанхай Шеньхуа»
Команда Слуцкого не проиграла ни один из 21 матча чемпионата и ожесточенно борется за золото с «Шанхай Порт», который оторвался на два очка. К предстоящей игре «Шанхай Шеньхуа» подошел после семи побед в чемпионате с общим счетом 21:2, шесть из них — сухие. «Бэйцзынь» же находится не в форме, хотя и сохраняет четвертую строчку. В четырех предыдущих турах команда потерпела три поражения.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.82.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0