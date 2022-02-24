24 февраля во втором матче 1/16 финала Лиги Европы между собой сыграют «Бетис» и «Зенит». Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Бетис». Поставить на команду можно с котировкой 2.00 — это примерно 48% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Зенита» есть в линии за 3.50 (28%).

Ф1(-1) идет за 2.80 ;

Ф2(+1) — за 1.27.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ставку «Зенит» не проиграет» можно взять за 1.82.

Шансы «Зенита» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 6.60.

Уверены, что «Бетис» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 1.88.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 7.00.