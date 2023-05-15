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«Бетис» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч ла лиги 15 мая 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Бетис» — «Райо Вальекано» 15 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Серхио Каналес («Бетис»).
Фото Global Look Press

15 мая в 34-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» приедет в гости к «Бетису». Команды выйдут на поле стадиона «Бенито Вильямарин» в 22.00 по московскому времени. Игру обслужит судья Хуан Сантана. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko».

Испания. Ла Лига. 34-й тур
15 мая, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Райо Вальекано

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом «Бетис». На триумф хозяев можно поставить с коэффициентом 1.94, что соответствует 50% вероятности. Ничья идет за 3.58 (27%), успех гостей — за 4.17 (23%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3580 рублей, если соперники не определят победителя.

«Райо Вальекано» не уступил «Бетису» в четырех из семи встреч. На Х2 можно поставить за 1.92.

В последних пяти матчах севильцы пропустили 1.6 мяча в среднем за 90 минут, гости — 1.8 за тот же отрезок. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.80.

Команды забивали друг другу в семи столкновениях подряд. Обмен результативными ударами в восьмой раз оценен в 1.91, обратный рынок — в 1.90.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На него Olimpbet предложил котировку 6.57.

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Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Райо Вальекано»

В семи предыдущих встречах ла лиги «Бетис» победил всего дважды и четыре раза проиграл. Но в прошлом туре парни Мануэля Пеллегрини прервали трехматчевую серию из неудач, одолев «Атлетик» (1:0). Севильцы прибили прямого конкурента за еврокубки на его же поляне и подняли настроение себе и фанатам. На отрезке с 18 февраля «бетикос» лишь раз уступили при родных болельщиках, трижды победив и дважды сыграв вничью. По игре в обороне на своем поле у «Бетиса» шестой показатель — только 15 пропущенных мячей.

«Райо Вальекано» в 13 предыдущих турах выиграл всего три раза и пять — уступил. Подопечные Андони Ираолы пропустили в девяти последних матчах чемпионата и в целом плохи на выезде. «Пчелы» идут на серии из шести встреч без побед в ла лиге, которая включает в себя четыре проигрыша.

Впрочем, между собой команды часто играют вничью — так завершились четыре из семи недавних противостояний. При этом соперники обменялись голами в семи поединках подряд.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 1.62.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
ФК Райо Вальекано
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Бернабе Сапата Миральес — Даниил Медведев: прогноз на матч ATP Рим 15 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
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П
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