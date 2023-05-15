15 мая в 34-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» приедет в гости к «Бетису». Команды выйдут на поле стадиона «Бенито Вильямарин» в 22.00 по московскому времени. Игру обслужит судья Хуан Сантана. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом «Бетис». На триумф хозяев можно поставить с коэффициентом 1.94, что соответствует 50% вероятности. Ничья идет за 3.58 (27%), успех гостей — за 4.17 (23%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3580 рублей, если соперники не определят победителя.

«Райо Вальекано» не уступил «Бетису» в четырех из семи встреч. На Х2 можно поставить за 1.92.

В последних пяти матчах севильцы пропустили 1.6 мяча в среднем за 90 минут, гости — 1.8 за тот же отрезок. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.80.

Команды забивали друг другу в семи столкновениях подряд. Обмен результативными ударами в восьмой раз оценен в 1.91, обратный рынок — в 1.90.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На него Olimpbet предложил котировку 6.57.

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Райо Вальекано»

В семи предыдущих встречах ла лиги «Бетис» победил всего дважды и четыре раза проиграл. Но в прошлом туре парни Мануэля Пеллегрини прервали трехматчевую серию из неудач, одолев «Атлетик» (1:0). Севильцы прибили прямого конкурента за еврокубки на его же поляне и подняли настроение себе и фанатам. На отрезке с 18 февраля «бетикос» лишь раз уступили при родных болельщиках, трижды победив и дважды сыграв вничью. По игре в обороне на своем поле у «Бетиса» шестой показатель — только 15 пропущенных мячей.

«Райо Вальекано» в 13 предыдущих турах выиграл всего три раза и пять — уступил. Подопечные Андони Ираолы пропустили в девяти последних матчах чемпионата и в целом плохи на выезде. «Пчелы» идут на серии из шести встреч без побед в ла лиге, которая включает в себя четыре проигрыша.

Впрочем, между собой команды часто играют вничью — так завершились четыре из семи недавних противостояний. При этом соперники обменялись голами в семи поединках подряд.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 1.62.

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