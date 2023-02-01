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«Бетис» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 1 февраля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Бетис» — «Барселона» 1 февраля 2023 года
Артем Белинин
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Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press
Роберт Левандовски. «Бетис» — «Барселона»: возвращение Левандовски сполна компенсирует потерю Дембеле

1 февраля в 17-м туре ла лиги сыграют «Бетис» и «Барселона». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Бенито Вильямарин», в прямом эфире посмотреть его можно будет по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 17-й тур
01 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Барселона

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на них можно за 1.71, это примерно 60% вероятности. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Бетиса» — за 5.20 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4000 рублей.

Если считаете, что «Бетис» не проиграет, оформите ставку за 2.20.

Добавить шансов хозяевам или улучшить котировку на победу «Барсы» можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.43, Ф2(-1.5) — за 3.00.

Эксперты ждут результативной встречи, «верх» по голам оценили в 1.87.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.84.

Наиболее вероятный точный счет встречи —1:0 в пользу каталонцев за 6.90.

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Барселона»

Каталонцы еще не проигрывали после чемпионата мира — успешная серия длится 11 матчей (восемь побед и три ничьи). Да и с «Бетисом» они играют отлично — победили в семи из десяти прошедших личных встреч, а на выезде праздновали викторию пять раз подряд. Эта статистика говорит о многом, а ведь Хави теперь может рассчитывать на Левандовски. Наверняка это тоже сыграет свою роль в победе «блауграны».

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.71.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Бетис
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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