«Бетис» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 1 февраля 2023 года
1 февраля в 17-м туре ла лиги сыграют «Бетис» и «Барселона». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Бенито Вильямарин», в прямом эфире посмотреть его можно будет по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на них можно за 1.71, это примерно 60% вероятности. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Бетиса» — за 5.20 (15%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4000 рублей.
Если считаете, что «Бетис» не проиграет, оформите ставку за 2.20.
Добавить шансов хозяевам или улучшить котировку на победу «Барсы» можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.43, Ф2(-1.5) — за 3.00.
Эксперты ждут результативной встречи, «верх» по голам оценили в 1.87.
Вариант «обе забьют» предложен за 1.84.
Наиболее вероятный точный счет встречи —1:0 в пользу каталонцев за 6.90.
Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Барселона»
Каталонцы еще не проигрывали после чемпионата мира — успешная серия длится 11 матчей (восемь побед и три ничьи). Да и с «Бетисом» они играют отлично — победили в семи из десяти прошедших личных встреч, а на выезде праздновали викторию пять раз подряд. Эта статистика говорит о многом, а ведь Хави теперь может рассчитывать на Левандовски. Наверняка это тоже сыграет свою роль в победе «блауграны».
Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2