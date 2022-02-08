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Сегодня, 11:15

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч АПЛ 8 февраля

Прогноз на матч АПЛ «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»
Егор Сергеев
Поль Погба.
Фото Getty Images

8 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях против «Бернли» в 24-м туре АПЛ. Матч между ними пройдет на стадионе «Терф Мур», начало — в 23.00. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт».

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
08 февр, 23:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают коллектив Ральфа Рангника фаворитом встречи. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 1.56 — это примерно 62% вероятности. Триумф «Бернли» оценивается котировкой 6.40 (15%), а ничья доступна за 4.20 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Бернли» потенциальная выплата составит 6400 рублей, а чистая прибыль — 5400 рублей.

Ф1(+1) идет за 1.88, а Ф2(-1) — за 1.98.

Вы также можете выбрать один из вариантов тотала голов в матче, к примеру:

  • тотал больше 2.5 идет за 1.85, а ТМ 2.5 — за 2.00;

  • тотал больше 3.5 идет за 3.00, а ТМ 3.5 — за 1.38;

  • тотал больше 4.5 идет за 5.80, а ТМ 4.5 — за 1.14.

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Поставить на «обе забьют» вы можете за 1.90. Противоположный исход оценивается тем же коэффициентом.

Сделать ставку на гол «Бернли» можно за 1.62.

Уверены, что «Манчестер Юнайтед» забьет больше одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 1.69.

Ждете, что оба клуба сумеют отличиться минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 7.20.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 6.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 0:1 — коэффициент 6.60.

Прогнозы на спорт
ФК Бернли
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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