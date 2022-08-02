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«Бенфика» сыграет в группе ЛЧ? Букмекеры оценили шансы «орлов» приблизиться к цели

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Давид Нерес, «Бенфика».
Фото Global Look Press

2 августа в Лиге чемпионов в борьбу вступят именитые клубы — например, «Бенфика», в соперники которой достался «Мидтьюлланн». Первый матч третьего квалификационного раунда турнира между португальцами и датчанами пройдет в Лиссабоне на арене «Да Луж» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире в России игру посмотреть не получится. Обслужит ее испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
02 авг, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Мидтьюлланн

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Мидтьюлланна» минимальные шансы победить в Португалии. Поставить на датчан можно с коэффициентом 12.0, это примерно 8% вероятности. Ничья оценена котировкой 5.90 (16%), успех «Бенфики» идет за минимальные 1.26 (76%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 5900 рублей и чистую выплату в 4900 рублей.

«Мидтьюлланн» не проиграет» — этот вариант доступен за 3.90.

«Бенфика» играет достаточно результативно: например, в пяти товарищеских матчах в межсезонье она неизменно забивала больше одного мяча, а всего четыре встречи завершились «верхом» по голам. ТБ 2.5 в ЛЧ идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.20.

 
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«Обе забьют» доступен за 2.30, обратный результат — за 1.62.

Даже на три гола подряд от «Бенфики» коэффициент не такой уж огромный — 2.50. Для сравнения: у «Мидтьюлланна» этот же рынок оценен в 72.0.

Уже перед первым матчем вы можете сделать ставку на проход команд в следующий раунд: на «Бенфику» коэффициент 1.09, на датчан — 7.50.

 
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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ФК Бенфика
ФК Мидтьюлланн
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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