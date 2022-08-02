«Бенфика» сыграет в группе ЛЧ? Букмекеры оценили шансы «орлов» приблизиться к цели

2 августа в Лиге чемпионов в борьбу вступят именитые клубы — например, «Бенфика», в соперники которой достался «Мидтьюлланн». Первый матч третьего квалификационного раунда турнира между португальцами и датчанами пройдет в Лиссабоне на арене «Да Луж» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире в России игру посмотреть не получится. Обслужит ее испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Мидтьюлланна» минимальные шансы победить в Португалии. Поставить на датчан можно с коэффициентом 12.0, это примерно 8% вероятности. Ничья оценена котировкой 5.90 (16%), успех «Бенфики» идет за минимальные 1.26 (76%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 5900 рублей и чистую выплату в 4900 рублей.

«Мидтьюлланн» не проиграет» — этот вариант доступен за 3.90.

«Бенфика» играет достаточно результативно: например, в пяти товарищеских матчах в межсезонье она неизменно забивала больше одного мяча, а всего четыре встречи завершились «верхом» по голам. ТБ 2.5 в ЛЧ идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.20.

«Обе забьют» доступен за 2.30, обратный результат — за 1.62.

Даже на три гола подряд от «Бенфики» коэффициент не такой уж огромный — 2.50. Для сравнения: у «Мидтьюлланна» этот же рынок оценен в 72.0.

Уже перед первым матчем вы можете сделать ставку на проход команд в следующий раунд: на «Бенфику» коэффициент 1.09, на датчан — 7.50.