«Бенфика» сыграет в группе ЛЧ? Букмекеры оценили шансы «орлов» приблизиться к цели
2 августа в Лиге чемпионов в борьбу вступят именитые клубы — например, «Бенфика», в соперники которой достался «Мидтьюлланн». Первый матч третьего квалификационного раунда турнира между португальцами и датчанами пройдет в Лиссабоне на арене «Да Луж» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире в России игру посмотреть не получится. Обслужит ее испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Мидтьюлланна» минимальные шансы победить в Португалии. Поставить на датчан можно с коэффициентом 12.0, это примерно 8% вероятности. Ничья оценена котировкой 5.90 (16%), успех «Бенфики» идет за минимальные 1.26 (76%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 5900 рублей и чистую выплату в 4900 рублей.
«Мидтьюлланн» не проиграет» — этот вариант доступен за 3.90.
«Бенфика» играет достаточно результативно: например, в пяти товарищеских матчах в межсезонье она неизменно забивала больше одного мяча, а всего четыре встречи завершились «верхом» по голам. ТБ 2.5 в ЛЧ идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.20.
«Обе забьют» доступен за 2.30, обратный результат — за 1.62.
Даже на три гола подряд от «Бенфики» коэффициент не такой уж огромный — 2.50. Для сравнения: у «Мидтьюлланна» этот же рынок оценен в 72.0.
Уже перед первым матчем вы можете сделать ставку на проход команд в следующий раунд: на «Бенфику» коэффициент 1.09, на датчан — 7.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0