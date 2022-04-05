Прогноз и ставка на четвертьфинал Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль» 5 апреля 2022 года

5 апреля в первом матче 1/4 Лиги чемпионов «Бенфика» примет «Ливерпуль» на стадионе «Эштадиу да Луж». Встреча состоится в 22.00 и будет транслироваться в прямом эфире на канале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ однозначным фаворитом считают гостей — на победу «Ливерпуля» можно поставить с коэффициентом 1.39 (вероятность исхода — 70%). Ничью можно взять за 4.80 (20%), а победа «Бенфики» идет с котировкой 9.10 (10%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4800 рублей.

На то, что «Бенфика» забьет в игре больше одного мяча, поставить можно за 2.75.

Разгром от Юргена Клоппа в Португалии оценивается не такими уж и нереалистичными цифрами — тотал больше трех мячей «Ливерпуля» идет с котировкой 4.60.

Шанс обеих команд отличиться в игре достаточно высок — коэффициент на это событие составляет 1.87.

Наиболее вероятный счет встречи — победа «Ливерпуля» со счетом 2:0 за 6.80.