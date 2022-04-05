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«Бенфика» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на четвертьфинал Лиги чемпионов 5 апреля 2022 года

Прогноз и ставка на четвертьфинал Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль» 5 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Юрген Клопп, «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

5 апреля в первом матче 1/4 Лиги чемпионов «Бенфика» примет «Ливерпуль» на стадионе «Эштадиу да Луж». Встреча состоится в 22.00 и будет транслироваться в прямом эфире на канале «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/4 финала
05 апр, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ однозначным фаворитом считают гостей — на победу «Ливерпуля» можно поставить с коэффициентом 1.39 (вероятность исхода — 70%). Ничью можно взять за 4.80 (20%), а победа «Бенфики» идет с котировкой 9.10 (10%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4800 рублей.

На то, что «Бенфика» забьет в игре больше одного мяча, поставить можно за 2.75.

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Разгром от Юргена Клоппа в Португалии оценивается не такими уж и нереалистичными цифрами — тотал больше трех мячей «Ливерпуля» идет с котировкой 4.60.

Шанс обеих команд отличиться в игре достаточно высок — коэффициент на это событие составляет 1.87.

Наиболее вероятный счет встречи — победа «Ливерпуля» со счетом 2:0 за 6.80.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
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«Манчестер Сити» — «Атлетико»: прогноз и ставка на четвертьфинал Лиги чемпионов 5 апреля 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Рифат Жемалетдинов

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 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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