8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» отправится в гости к «Бенфике». Встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», начало — в 23.00. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Футбол 3».

08.12.2021 | Бенфика — Динамо К

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают португальцев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Бенфики» можно за 1.31 — это примерно 74% вероятности. Успех «Динамо» оценивается коэффициентом 11.0 (9%), а ничья в матче доступна за 5.50 (17%).

При ставке в 1000 рублей на успех киевского «Динамо» потенциальная выплата составит 11 000 рублей, а чистая прибыль — 10 000 рублей.

В линии БЕТСИТИ вы можете также выбрать одну из множества фор, к примеру:

— Ф1(-1) идет за 1.47, а Ф2(+1) — за 2.70;

— Ф1(-1.5) идет за 2.00, а Ф2(+1.5) — за 1.86;

— Ф1(-2) идет за 2.70, а Ф2(+2) — за 1.46.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.72, а ТМ 2.5 — за 2.20.

Шансы «Бенфики» отличиться трижды оцениваются коэффициентом 2.45.

Уверены, что киевское «Динамо» сумеет отличиться дважды или более? ИТБ2 (1.5) доступен за 5.00.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.50, а удаления — 4.00.

Уверены, что состоится быстрое взятие ворот? Поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту можно с коэффициентом 3.10.