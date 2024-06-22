Бельгия — Румыния: Лукаку наконец проснется и забьет на большом турнире
Неожиданный лидер группы E Румыния во втором туре группового этапа чемпионата Европы встретится с Бельгией, которая в первом туре сенсационно уступила Словакии (0:1). Игра пройдет 22 июня на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне. Арбитр Шимон Марчиняк из Польши даст стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры считают «красных дьяволов» серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.50, вероятность этого исхода — примерно 66%. Выигрыш «карпатских ребят» доступен за 6.80 (13%), коэффициент на ничью заметно ниже — 4.70 (21%).
Непоражение румын даже после яркой победы в первом туре над Украиной (3:0) предложено за внушительные 2.78.
Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты встречи отражают серьезное превосходство подопечных Доменико Тедеско:
• 2:0 — за 6.40;
• 1:0 — за 6.60;
• 1:1 и 2:1 — за 7.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.16.
Поставить на обмен забитыми мячами можно с коэффициентом 1.88, опция «обе забьют — нет» дана за 1.97.
Прогноз и ставка на матч Бельгия — Румыния
Командам по силам забить много. Румыны в первом туре трижды огорчили украинцев, а бельгийцы не забили только из-за дикого невезения — сразу два их мяча отменили после вмешательства ВАР. Кажется, пришло время реабилитироваться. Бельгия намного превосходит соперника в классе и просто не может проиграть во второй игре подряд — в таком случае шансы на плей-офф практически исчезнут. Вдобавок при Тедеско сборная выглядела очень стабильно — до старта Евро ни разу не уступила в 14 встречах.
Рекомендуемая ставка: Бельгия не проиграет и тотал больше 2.5 гола за 1.95.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -