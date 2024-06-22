Бельгия — Румыния: где смотреть матч чемпионата Европы 22 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
22 июня Бельгия попытается реабилитироваться после поражения в первом туре группового этапа. Соперник «красных дьяволов» — Румыния, которая лидирует в группе E после стартового матча. Также в квартете находятся Украина и Словакия. Матч состоится в Кельне на стадионе «Райн-Энерги» и начнется в 22:00 по московскому времени. Главный арбитр — Шимон Марчиняк из Польши. Прямую трансляцию с 21:00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры считают Бельгию серьезным фаворитом: поставить на нее можно с коэффициентом 1.50, вероятность этого исхода — примерно 66%. Выигрыш Румынии доступен за 6.80 (13%), коэффициент на ничью заметно ниже — 4.70 (21%).
Непоражение «карпатских ребят» даже после яркой победы в первом туре над Украиной (3:0) предложено за внушительные 2.78.
Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты встречи отражают серьезное превосходство подопечных Доменико Тедеско:
• 2:0 — за 6.40;
• 1:0 — за 6.60;
• 1:1 и 2:1 — за 7.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.16.
Поставить на обмен забитыми мячами можно с коэффициентом 1.88, опция «обе забьют — нет» дана за 1.97.
Комбинированный вариант на победу «красных дьяволов» и тотал больше 1.5 гола предложен за 1.75.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -