В Лиге Европы стартует раунд плей-офф. В одном из матчей «Байер» сыграет дома с «Монако». Встреча немецкого и французского клубов состоится 16 февраля на «Бай Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.45 мск. Обслужит встречу Орель Гринфельд из Израиля.

Букмекеры отдали предпочтение «Байеру». На победу «фармацевтов» можно поставить с коэффициентом 1.97, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (25%), триумф «Монако» идет за такую же котировку.

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 3800 рублей.

Команда Александра Головина не проигрывает уже шесть матчей подряд. На то, что она не уступит и «Байеру», коэффициент — 1.89.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.20.

Французы не слишком аккуратны в обороне — пропустили в семи встречах из девяти после паузы на ЧМ. Вариант «обе забьют» оценен в 1.66, «обе забьют — нет» — в 2.22.

В трех последних играх против французских клубов «Байер» забивал три и более мяча. На то, что немцы выиграют гонку до двух голов, котировка — 2.13, до трех — 4.00.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.10.

На проход «Байера» в следующий раунд можно поставить за 1.81, на «Монако» — за 2.07.