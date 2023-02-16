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«Байер» — «Монако»: где смотреть матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Байер» — «Монако» 16 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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«Монако».
Фото Global Look Press

В Лиге Европы стартует раунд плей-офф. В одном из матчей «Байер» сыграет дома с «Монако». Встреча немецкого и французского клубов состоится 16 февраля на «Бай Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.45 мск. Обслужит встречу Орель Гринфельд из Израиля.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Монако

Букмекеры отдали предпочтение «Байеру». На победу «фармацевтов» можно поставить с коэффициентом 1.97, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (25%), триумф «Монако» идет за такую же котировку.

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 3800 рублей.

Команда Александра Головина не проигрывает уже шесть матчей подряд. На то, что она не уступит и «Байеру», коэффициент — 1.89.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.20.

Французы не слишком аккуратны в обороне — пропустили в семи встречах из девяти после паузы на ЧМ. Вариант «обе забьют» оценен в 1.66, «обе забьют — нет» — в 2.22.

В трех последних играх против французских клубов «Байер» забивал три и более мяча. На то, что немцы выиграют гонку до двух голов, котировка — 2.13, до трех — 4.00.

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Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.10.

На проход «Байера» в следующий раунд можно поставить за 1.81, на «Монако» — за 2.07.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Байер
ФК Монако
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«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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