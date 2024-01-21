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«Бавария» — «Вердер»: где смотреть матч бундеслиги 21 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Бавария» — «Вердер» 21 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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21 января «Бавария» сыграет в 18-м туре бундеслиги против «Вердера». Игра состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 17.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
21 янв, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Вердер

Аналитики назвали явными фаворитами хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 1.09, что соответствует 89% вероятности. Ничья оценена в 11.75 (7%), успех бременцев — в 25.0 (4%).

На обмен голами доступна котировка 2.03, обратный рынок идет за 1.78.

Поставить на команду Томаса Тухеля с форой (-2.5) можно за 1.72. Сухая победа хозяев оценена в 1.87.

«Вердер» в трех матчах подряд сыграл вничью, а еще в одном победил. На то, что гости снова не уступят, можно поставить за 8.00.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). У Беллингема и компании есть шанс извиниться за вылет из Кубка. Против них — худшая команда лиги

Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.57, ТМ 3.5 — в 2.31.

Самый вероятный итог противостояния — 3:0 в пользу «Баварии». Сыграть этот счет можно за 6.79.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Вердер
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«Бетис» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 21 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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