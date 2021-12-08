8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» примет «Барселону». Встреча состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на matchtv.ru.

08.12.2021 | Бавария — Барселона

Мюнхенцы — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Баварии» можно за 1.63 — это около 59% вероятности. Успех «Барселоны» оценивается коэффициентом 4.50 (22%), а ничья доступна за 5.00 (19%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Барселоны» потенциальная выплата составит 4500 рублей, а прибыль — 3500 рублей.

В линии БЕТСИТИ вы также можете выбрать один из множества вариантов фор, например:

— Ф1(0) идет за 1.29, а Ф2(0) — за 3.60;

— Ф1(-1) идет за 2.00, а Ф2(+1) — за 1.87;

— Ф1(-1.5) идет за 2.50, а Ф2(+1.5) — за 1.54.

Тотал голов больше 3.5 можно взять за 1.96, а ТМ 3.5 — за 1.90.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.43. Обратный исход доступен за 2.85.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.30, а удаления — 4.00.

Шансы «Баварии» отличиться трижды или более оцениваются котировкой 2.35.

Уверены, что «Барселона» забьет больше одного гола? ИТБ2 (1.5) можно взять за 2.36.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:1 — коэффициент 8.40.