Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:45

«Барыс» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 28 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Авангард» 28 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

28 декабря худшая команда Восточной конференции КХЛ «Барыс» сойдется с крепким «Авангардом». Команды выйдут на лед «Барыс Арены» в Астане в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка будут показывать сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.

Игроки &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo;. «Металлург» — кошмар для «Ак Барса». Билялетдинову не поможет даже каменная оборона

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение гостям: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.74, что приблизительно 55% вероятности. Выигрыш коллектива из Казахстана предложен за 4.07 (23%), ничья идет за чуть большие 4.27 (22%).

Рынок на успех «Барыса» с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступен за 2.79, аналогичный вариант на «Авангард» оценен в 1.44.

Также предложена широкая линия на результат с учетом форы:

• Ф1(+1) — за 1.81, Ф2(-1) — за 1.91;

• Ф1(+1.5) — за 1.61, Ф2(-1.5) — за 2.28.

Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.69, ТМ 4.5 — за 2.16.

Вероятность овертайма аналитики оценили в 4.27, обратный рынок доступен с коэффициентом 1.22.

Малком. Митрович и Малком забили 25 мячей в про-лиге и тащат «Аль-Хиляль» к чемпионству. «Аль-Фейха» не остановить фаворита

Прогноз и ставка на матч «Барыс» — «Авангард»

Команды уже дважды встречались в этом сезоне: оба раза «ястребы» легко разгромили соперника (5:1) и 4:1). «Авангард» имеет солидное преимущество в личных поединках — выиграл в восьми из последних 10 матчей, семь раз с разницей минимум в две шайбы. Гости вновь являются фаворитами, к тому же «Барыс» потерпел четыре поражения в предыдущих пяти играх и располагается на последней строчке «Востока».

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.28.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Барыс
0
Читайте также
Отец Ивлеевой прокомментировал вечеринку дочери
Центробанк составил топ фраз мошенников при попытке обмана по телефону
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
В Якутии пассажирский самолет сел на реку Колыма
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нью-Джерси» — «Коламбус»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости