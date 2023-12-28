«Барыс» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 28 декабря 2023 года
28 декабря худшая команда Восточной конференции КХЛ «Барыс» сойдется с крепким «Авангардом». Команды выйдут на лед «Барыс Арены» в Астане в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка будут показывать сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение гостям: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.74, что приблизительно 55% вероятности. Выигрыш коллектива из Казахстана предложен за 4.07 (23%), ничья идет за чуть большие 4.27 (22%).
Рынок на успех «Барыса» с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступен за 2.79, аналогичный вариант на «Авангард» оценен в 1.44.
Также предложена широкая линия на результат с учетом форы:
• Ф1(+1) — за 1.81, Ф2(-1) — за 1.91;
• Ф1(+1.5) — за 1.61, Ф2(-1.5) — за 2.28.
Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.69, ТМ 4.5 — за 2.16.
Вероятность овертайма аналитики оценили в 4.27, обратный рынок доступен с коэффициентом 1.22.
Прогноз и ставка на матч «Барыс» — «Авангард»
Команды уже дважды встречались в этом сезоне: оба раза «ястребы» легко разгромили соперника (5:1) и 4:1). «Авангард» имеет солидное преимущество в личных поединках — выиграл в восьми из последних 10 матчей, семь раз с разницей минимум в две шайбы. Гости вновь являются фаворитами, к тому же «Барыс» потерпел четыре поражения в предыдущих пяти играх и располагается на последней строчке «Востока».
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.28.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5