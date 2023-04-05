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«Барселона» — «Реал»: где смотреть полуфинал Кубка Испании 5 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Испании «Барселона» — «Реал» 5 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Винисиус.
Фото Global Look Press

5 апреля «Барселона» в ответном матче полуфинала Кубка Испании примет «Реал». Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры с 21:45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ». Класико обслужит бригада арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры. Первый поединок завершился победой каталонцев со счетом 1:0.

Испания. Кубок. 1/2 финала
05 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом команду Хави: поставить на успех «блауграны» можно с коэффициентом 2.26, это примерно 42% вероятности. Победа «бланкос» идет за 3.00 (31%), ничья предложена за 3.34 (27%).

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Проход «Барселоны» в финал по итогам двух встреч оценен в 1.26, успех «Реала» — в 3.86.

Команды пробили тотал больше 2.5 мяча в восьми из девяти предыдущих поединков. ТБ 2.5 на предстоящий матч доступен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99.

В семи из девяти прошлых класико команды забивали друг другу. Обмен голами в этот раз можно взять за 1.68. Обратный рынок предложен за 2.17.

Самые вероятные авторы забитых мячей у команды: Роберт Левандовский и Карим Бензема. Гол поляка оценен за 2.10, а француза — за 2.31.

Хави. «Барселона» выиграла у «Реала» три последних матча. Тогда зачем Хави бояться соперника?

«Реал» не проигрывает в пяти из семи выездов на «Камп Ноу». Победа или ничья мадридцев в основное время доступна за 1.63.

Самый вероятный счет матча — 1:1. Поставить на него можно за 6.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал
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«Барселона» — «Реал»: прогноз на полуфинал Кубка Испании 5 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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Локомотив

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