«Барселона» — «Осасуна»: прогноз на матч ла лиги 2 мая 2023 года
2 мая «Барселона» в матче 33-го тура чемпионата Испании схлестнется с «Осасуной». Игра пройдет на стадионе «Спотифай Камп Ноу» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу каталонцев можно с котировкой 1.22, что составляет приблизительно 81% вероятности исхода. Успех гостей предложен с коэффициентом 15.00 (6%), даже ничья идет за гораздо более реалистичные 6.75 (13%).
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В первом круге команда Хави с большим трудом обыграла красных: «Осасуна» вышла вперед уже на шестой минуте. Далее «Барса» потеряла двух игроков из-за удалений, но вдевятером вырвала победу на 85-й минуте (2:1). Поставить на то, что в этот раз клуб из Памплоны как минимум не уступит, можно за 4.62.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают весомое преимущество хозяев:
• победа 2:0 идет за 5.73;
• разгром 3:0 — за 6.76;
• 1:0 — за 6.96.
Аналитики ждут яркий матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34. Соперники заколотили минимум три мяча на двоих в девяти из последних 10 встреч в чемпионате.
Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Осасуна» 2 мая 2023 года
Красные отправятся на сложный выезд в Каталонию всего за четыре дня до финала Кубка Испании, где встретятся с мадридским «Реалом». Безусловно, в приоритете у «Осасуны» именно игра за трофей, поэтому на «Камп Ноу» команда, скорее всего, побережет силы. «Барса» же подошла к матчу после разгрома «Бетиса» (4:0), к тому же в личных встречах преимущество однозначно на стороне сине-гранатовых — они выиграли с разницей минимум в два мяча шесть из последних 10 поединков против клуба из Памплоны в чемпионате.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.67.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5