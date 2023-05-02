2 мая «Барселона» в матче 33-го тура чемпионата Испании схлестнется с «Осасуной». Игра пройдет на стадионе «Спотифай Камп Ноу» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу каталонцев можно с котировкой 1.22, что составляет приблизительно 81% вероятности исхода. Успех гостей предложен с коэффициентом 15.00 (6%), даже ничья идет за гораздо более реалистичные 6.75 (13%).

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В первом круге команда Хави с большим трудом обыграла красных: «Осасуна» вышла вперед уже на шестой минуте. Далее «Барса» потеряла двух игроков из-за удалений, но вдевятером вырвала победу на 85-й минуте (2:1). Поставить на то, что в этот раз клуб из Памплоны как минимум не уступит, можно за 4.62.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают весомое преимущество хозяев:

• победа 2:0 идет за 5.73;

• разгром 3:0 — за 6.76;

• 1:0 — за 6.96.

Аналитики ждут яркий матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34. Соперники заколотили минимум три мяча на двоих в девяти из последних 10 встреч в чемпионате.

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Осасуна» 2 мая 2023 года

Красные отправятся на сложный выезд в Каталонию всего за четыре дня до финала Кубка Испании, где встретятся с мадридским «Реалом». Безусловно, в приоритете у «Осасуны» именно игра за трофей, поэтому на «Камп Ноу» команда, скорее всего, побережет силы. «Барса» же подошла к матчу после разгрома «Бетиса» (4:0), к тому же в личных встречах преимущество однозначно на стороне сине-гранатовых — они выиграли с разницей минимум в два мяча шесть из последних 10 поединков против клуба из Памплоны в чемпионате.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.67.

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