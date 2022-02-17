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Сегодня, 17:15

«Барселона» — «Наполи»: где смотреть матч Лиги Европы 17 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Наполи» 17 февраля
Виталий Пудздрав
Лоренцо Инсинье.
Фото Reuters

17 февраля 2022 года «Наполи» отправится в гости к «Барселоне» в стыковом матче плей-офф Лиги Европы УЕФА. Встреча между ними пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 20.45. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 20.45.

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Коллектив Хави — фаворит матча, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Барселоны» можно за 1.92 — это около 50% вероятности. Успех «Наполи» оценивается котировкой 4.00 (24%), а ничья — 3.80 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Наполи» потенциальная выплата составит 4 000 рублей, а прибыль — 3 000 рублей.

Поставить на выход «Барселоны» в следующий раунд можно за 1.71. Проход «Наполи» доступен за 2.22.

Ф1(0) доступна за 1.43, а Ф2(0) — за 3.00.

Тотал голов больше 2.5 идет за 1.75, а ТМ 2.5 — за 2.16.

Шансы «Барселоны» забить минимум дважды оцениваются коэффициентом 1.80.

Уверены, что «Наполи» способен отличиться свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.80.

Не сомневаетесь, что предстоящая встреча получится очень результативной и оба соперника способны отличиться минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 5.80.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Наполи

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 1:1 — коэффициент 7.10;
  • 2:1 — 8.00;
  • 1:0 — 8.10.
Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Наполи
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«Зенит» — «Бетис»: где смотреть матч Лиги Европы 17 февраля 2022 года онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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