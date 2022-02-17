17 февраля 2022 года «Наполи» отправится в гости к «Барселоне» в стыковом матче плей-офф Лиги Европы УЕФА. Встреча между ними пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 20.45. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 20.45.

Коллектив Хави — фаворит матча, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Барселоны» можно за 1.92 — это около 50% вероятности. Успех «Наполи» оценивается котировкой 4.00 (24%), а ничья — 3.80 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Наполи» потенциальная выплата составит 4 000 рублей, а прибыль — 3 000 рублей.

Поставить на выход «Барселоны» в следующий раунд можно за 1.71. Проход «Наполи» доступен за 2.22.

Ф1(0) доступна за 1.43, а Ф2(0) — за 3.00.

Тотал голов больше 2.5 идет за 1.75, а ТМ 2.5 — за 2.16.

Шансы «Барселоны» забить минимум дважды оцениваются коэффициентом 1.80.

Уверены, что «Наполи» способен отличиться свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.80.

Не сомневаетесь, что предстоящая встреча получится очень результативной и оба соперника способны отличиться минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 5.80.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: