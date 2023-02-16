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«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 16 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Тайрелл Маласия.
Фото Global Look Press

16 февраля в Каталонии состоится долгожданная встреча раунда плей-офф Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 20.45 по московскому времени. Насладиться футболом гигантов Англии и Испании в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru с 20.30 мск. Обслужить матч доверено итальянскому арбитру Маурицио Мариани.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Манчестер Юнайтед

Букмекеры считают «Барселону» серьезным фаворитом предстоящей встречи. Победу каталонцев можно взять с коэффициентом 1.76, вероятность такого исхода — примерно 57%. Ничья предложена за 4.10 (24%), успех «МЮ» — за 4.70 (19%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей выплата составит 4700 рублей, а чистая прибыль — 3700 рублей.

Аналитики предполагают, что «МЮ» будет тяжело даже сыграть вничью с лидером ла лиги — вариант Х2 идет за 2.14.

Манкунианцы забивают по два и более мяча в последних семи встречах, а каталонцы отличились в 16 матчах подряд. Если считаете, что на двоих соперники оформят минимум три мяча, возьмите такое условие за 1.71. ТМ 2.5 оценен в 2.22.

Обмен голами предложен за 1.71, противоположный исход — за 2.14.

Отличный коэффициент на победу гостей хотя бы в одном тайме — 2.55.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.40.

Успех «Барселоны» по итогам двух матчей и ее выход в 1/8 финала можно оформить за 1.71, триумф «МЮ» — за 2.22.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»

И «Барселона», и «МЮ» блестяще действуют в атаке после рестарта сезона. Манкунианцы забили 34 мяча в 15 матчах во всех турнирах — в среднем это 2.27 гола за игру. Каталонцы 27 раз поразили ворота соперников в 14 встречах — 1.93 за 90 минут. При этом и «бланкос», и «красные дьяволы» отрывались не только с аутсайдерами, но и с топовыми противниками: с «Реалом» (3:1), «Сити» (2:1) и «Арсеналом» (2:3).

У «Барсы» в отличной форме находится Роберт Левандовски, который забил 23 мяча в 27 матчах. У «МЮ» прекрасен Маркус Рэшфорд — он отличился 21 раз в 34 играх и 13 раз с конца декабря. Эта парочка при помощи партнеров поможет матчу стать результативным.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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«Ювентус» — «Нант»: прогноз на матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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