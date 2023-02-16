«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги Европы 16 февраля 2023 года
16 февраля в Каталонии состоится долгожданная встреча раунда плей-офф Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 20.45 по московскому времени. Насладиться футболом гигантов Англии и Испании в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru с 20.30 мск. Обслужить матч доверено итальянскому арбитру Маурицио Мариани.
Букмекеры считают «Барселону» серьезным фаворитом предстоящей встречи. Победу каталонцев можно взять с коэффициентом 1.76, вероятность такого исхода — примерно 57%. Ничья предложена за 4.10 (24%), успех «МЮ» — за 4.70 (19%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей выплата составит 4700 рублей, а чистая прибыль — 3700 рублей.
Аналитики предполагают, что «МЮ» будет тяжело даже сыграть вничью с лидером ла лиги — вариант Х2 идет за 2.14.
Манкунианцы забивают по два и более мяча в последних семи встречах, а каталонцы отличились в 16 матчах подряд. Если считаете, что на двоих соперники оформят минимум три мяча, возьмите такое условие за 1.71. ТМ 2.5 оценен в 2.22.
Обмен голами предложен за 1.71, противоположный исход — за 2.14.
Отличный коэффициент на победу гостей хотя бы в одном тайме — 2.55.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.40.
Успех «Барселоны» по итогам двух матчей и ее выход в 1/8 финала можно оформить за 1.71, триумф «МЮ» — за 2.22.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»
И «Барселона», и «МЮ» блестяще действуют в атаке после рестарта сезона. Манкунианцы забили 34 мяча в 15 матчах во всех турнирах — в среднем это 2.27 гола за игру. Каталонцы 27 раз поразили ворота соперников в 14 встречах — 1.93 за 90 минут. При этом и «бланкос», и «красные дьяволы» отрывались не только с аутсайдерами, но и с топовыми противниками: с «Реалом» (3:1), «Сити» (2:1) и «Арсеналом» (2:3).
У «Барсы» в отличной форме находится Роберт Левандовски, который забил 23 мяча в 27 матчах. У «МЮ» прекрасен Маркус Рэшфорд — он отличился 21 раз в 34 играх и 13 раз с конца декабря. Эта парочка при помощи партнеров поможет матчу стать результативным.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2