16 февраля в Каталонии состоится долгожданная встреча раунда плей-офф Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 20.45 по московскому времени. Насладиться футболом гигантов Англии и Испании в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru с 20.30 мск. Обслужить матч доверено итальянскому арбитру Маурицио Мариани.

Букмекеры считают «Барселону» серьезным фаворитом предстоящей встречи. Победу каталонцев можно взять с коэффициентом 1.76, вероятность такого исхода — примерно 57%. Ничья предложена за 4.10 (24%), успех «МЮ» — за 4.70 (19%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей выплата составит 4700 рублей, а чистая прибыль — 3700 рублей.

Аналитики предполагают, что «МЮ» будет тяжело даже сыграть вничью с лидером ла лиги — вариант Х2 идет за 2.14.

Манкунианцы забивают по два и более мяча в последних семи встречах, а каталонцы отличились в 16 матчах подряд. Если считаете, что на двоих соперники оформят минимум три мяча, возьмите такое условие за 1.71. ТМ 2.5 оценен в 2.22.

Обмен голами предложен за 1.71, противоположный исход — за 2.14.

Отличный коэффициент на победу гостей хотя бы в одном тайме — 2.55.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.40.

Успех «Барселоны» по итогам двух матчей и ее выход в 1/8 финала можно оформить за 1.71, триумф «МЮ» — за 2.22.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»

И «Барселона», и «МЮ» блестяще действуют в атаке после рестарта сезона. Манкунианцы забили 34 мяча в 15 матчах во всех турнирах — в среднем это 2.27 гола за игру. Каталонцы 27 раз поразили ворота соперников в 14 встречах — 1.93 за 90 минут. При этом и «бланкос», и «красные дьяволы» отрывались не только с аутсайдерами, но и с топовыми противниками: с «Реалом» (3:1), «Сити» (2:1) и «Арсеналом» (2:3).

У «Барсы» в отличной форме находится Роберт Левандовски, который забил 23 мяча в 27 матчах. У «МЮ» прекрасен Маркус Рэшфорд — он отличился 21 раз в 34 играх и 13 раз с конца декабря. Эта парочка при помощи партнеров поможет матчу стать результативным.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.