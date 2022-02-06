Прогнозы на спорт
Новости
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Барселона» — «Атлетико»: где смотреть матч примеры 6 февраля 2022 онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Атлетико» 6 февраля
Егор Сергеев
Луис Суарес.
Фото AFP

6 февраля в 22-м туре чемпионата Испании между собой сыграют «Барселона» и «Атлетико». Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 18.00. Покажет игру сервис Okko.

Наталья Непряева. Олимпиада-2022: сможет Непряева составить конкуренцию шведкам в спринте? У нее уже есть серебро пекинских Игр

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают в этом матче предпочтение «Барселоне». На ее успех можно поставить с котировкой 2.40 — это примерно 45% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (26%), а победа «Атлетико» есть в линии за 3.20 (29%).

Ф1(-1) идет за 3.60, а Ф2(+1) за 1.29.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Атлетико» потенциальная выплата составит 3 300 рублей. Ставку «Атлетико» не проиграет" можно взять за 1.91.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.95. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 7.50.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.06. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.81.

· ТМ 0.5 — 11.0;

· обе забьют: нет — 1.94;

· точный счет: 3:1 — 18.5.

Испания. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 18:15. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Атлетико

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Барселона
0
Читайте также
Красивая победа для красивой жены. Как выглядит супруга олимпийского чемпиона Большунова
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биатлон на Олимпиаде-2022: прогноз на женскую индивидуальную гонку 7 февраля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости