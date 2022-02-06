6 февраля в 22-м туре чемпионата Испании между собой сыграют «Барселона» и «Атлетико». Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 18.00. Покажет игру сервис Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают в этом матче предпочтение «Барселоне». На ее успех можно поставить с котировкой 2.40 — это примерно 45% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (26%), а победа «Атлетико» есть в линии за 3.20 (29%).

Ф1(-1) идет за 3.60, а Ф2(+1) за 1.29.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Атлетико» потенциальная выплата составит 3 300 рублей. Ставку «Атлетико» не проиграет" можно взять за 1.91.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.95. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 7.50.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.06. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.81.

· ТМ 0.5 — 11.0;

· обе забьют: нет — 1.94;

· точный счет: 3:1 — 18.5.