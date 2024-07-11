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Барбора Крейчикова — Елена Рыбакина: москвичка идет за вторым трофеем на Уимблдоне

Прогноз на матч Уимблдона Барбора Крейчикова — Елена Рыбакина 11 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Елена Рыбакина.
Фото Getty Images

11 июля на Уимблдоне состоится полуфинал в женском одиночном разряде, в котором чемпионка-2022 Елена Рыбакина сразится с чешкой Барборой Крейчиковой. Встреча начнется не ранее 17:00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния удивит — 2-0 в пользу 32-й ракетки мира.

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Аналитики букмекеров при этом считают, что в финал пробьется Рыбакина. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.23, что примерно 81% вероятности исхода. Успех Крейчиковой котируется за 4.50 (19%).

Эксперты склоняются к тому, что теннисистка из Казахстана выиграет с крупной разницей по геймам: Ф2(-4.5) идет за 1.77, Ф1(+4.5) — за 2.05.

Тотал больше 20.5 гейма доступен за 1.72, ТМ 20.5 — за 2.00. В предыдущих двух встречах соперниц прошел «верх».

На счет 2:0 в пользу Рыбакиной коэффициент — 1.67. При этом прежде она не выигрывала у Крейчиковой больше одного сета.

А вот на то, что чешка возьмет хотя бы одну партию, коэффициент очень солидный — 2.20.

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Прогноз и ставка на матч Барбора Крейчикова — Елена Рыбакина

Рыбакина уверенными шагами идет ко второй своей победе на Уимблдоне. В 2022 году она расправилась в финале с Онс Жабер, а в прошлом уступила ей же в четвертьфинале. Теперь на ее пути остались не самые грозные соперницы, и пусть Крейчикова ведет у нее по личным встречам, но новая будет совсем другой. На траве Елена чувствует себя значительно увереннее, чем на других покрытиях, и должна обыграть чешку в двух сетах.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной и ТМ 22.5 за 1.80.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Елена Рыбакина
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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