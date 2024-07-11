Барбора Крейчикова — Елена Рыбакина: москвичка идет за вторым трофеем на Уимблдоне
11 июля на Уимблдоне состоится полуфинал в женском одиночном разряде, в котором чемпионка-2022 Елена Рыбакина сразится с чешкой Барборой Крейчиковой. Встреча начнется не ранее 17:00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния удивит — 2-0 в пользу 32-й ракетки мира.
Аналитики букмекеров при этом считают, что в финал пробьется Рыбакина. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.23, что примерно 81% вероятности исхода. Успех Крейчиковой котируется за 4.50 (19%).
Эксперты склоняются к тому, что теннисистка из Казахстана выиграет с крупной разницей по геймам: Ф2(-4.5) идет за 1.77, Ф1(+4.5) — за 2.05.
Тотал больше 20.5 гейма доступен за 1.72, ТМ 20.5 — за 2.00. В предыдущих двух встречах соперниц прошел «верх».
На счет 2:0 в пользу Рыбакиной коэффициент — 1.67. При этом прежде она не выигрывала у Крейчиковой больше одного сета.
А вот на то, что чешка возьмет хотя бы одну партию, коэффициент очень солидный — 2.20.
Прогноз и ставка на матч Барбора Крейчикова — Елена Рыбакина
Рыбакина уверенными шагами идет ко второй своей победе на Уимблдоне. В 2022 году она расправилась в финале с Онс Жабер, а в прошлом уступила ей же в четвертьфинале. Теперь на ее пути остались не самые грозные соперницы, и пусть Крейчикова ведет у нее по личным встречам, но новая будет совсем другой. На траве Елена чувствует себя значительно увереннее, чем на других покрытиях, и должна обыграть чешку в двух сетах.
Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной и ТМ 22.5 за 1.80.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -