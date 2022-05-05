«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: прогноз на матч Лиги Европы 5 мая 2022 года
5 мая 2022 года немецкий «Айнтрахт» в ответном полуфинале Лиги Европы примет английский «Вест Хэм». Игра состоится на стадионе «Дойче банк Парк» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.45 мск. Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с известным рефери Хесусом Хиль Мансано.
«Айнтрахт» — небольшой фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу немецкого клуба можно поставить с коэффициентом 2.50, вероятность исхода — ровно 40%. Котировка на успех «Вест Хэма» немного выше — 2.80 (35%). «Мир» по итогам 90 минут можно взять за 3.60 (25%).
Ставка в 1000 рублей на победу хозяев превратится в 2500 рублей в случае нужного исхода, а чистая прибыль составит 1500 рублей.
Если уверены, что «Вест Хэм» в этот раз не проиграет (первый матч уступили 1:2), можете поставить на Х2 за 1.57.
Аналитики ожидают результативный матч — на «обе забьют» можно поставить за 1.76.
В то же время тотал больше 2.5 гола идет за 1.94, а тотал меньше — за 1.96.
На то, что хозяева забьют два и более мяча, можно поставить за 2.30. У гостей та же линия оценена в 2.50.
Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.30.
Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм»
«Айнтрахт» бросил играть в бундеслиге и сосредоточился на выступлении в Лиге Европы, где может впервые за 42 года выйти в финал. Немцы сохранили силы в игре с «Байером» и будут готовы отбить любое наступление «Вест Хэма». Тем более соперник вымотался во встрече АПЛ против «Арсенала» и не факт, что поддержит высокий темп на протяжении всех 90 минут.
Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал меньше 4.5 мяча за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0