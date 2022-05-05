5 мая 2022 года немецкий «Айнтрахт» в ответном полуфинале Лиги Европы примет английский «Вест Хэм». Игра состоится на стадионе «Дойче банк Парк» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.45 мск. Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с известным рефери Хесусом Хиль Мансано.

«Айнтрахт» — небольшой фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу немецкого клуба можно поставить с коэффициентом 2.50, вероятность исхода — ровно 40%. Котировка на успех «Вест Хэма» немного выше — 2.80 (35%). «Мир» по итогам 90 минут можно взять за 3.60 (25%).

Ставка в 1000 рублей на победу хозяев превратится в 2500 рублей в случае нужного исхода, а чистая прибыль составит 1500 рублей.

Если уверены, что «Вест Хэм» в этот раз не проиграет (первый матч уступили 1:2), можете поставить на Х2 за 1.57.

Аналитики ожидают результативный матч — на «обе забьют» можно поставить за 1.76.

В то же время тотал больше 2.5 гола идет за 1.94, а тотал меньше — за 1.96.

На то, что хозяева забьют два и более мяча, можно поставить за 2.30. У гостей та же линия оценена в 2.50.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.30.

Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм»

«Айнтрахт» бросил играть в бундеслиге и сосредоточился на выступлении в Лиге Европы, где может впервые за 42 года выйти в финал. Немцы сохранили силы в игре с «Байером» и будут готовы отбить любое наступление «Вест Хэма». Тем более соперник вымотался во встрече АПЛ против «Арсенала» и не факт, что поддержит высокий темп на протяжении всех 90 минут.

Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал меньше 4.5 мяча за 1.63.