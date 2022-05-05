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«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: прогноз на матч Лиги Европы 5 мая 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Вест Хэм» 5 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Игроки «Вест Хэма» празднуют гол в ворота «Арсенала».
Фото Global Look Press

5 мая 2022 года немецкий «Айнтрахт» в ответном полуфинале Лиги Европы примет английский «Вест Хэм». Игра состоится на стадионе «Дойче банк Парк» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.45 мск. Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с известным рефери Хесусом Хиль Мансано.

Лига Европы. 1/2 финала
05 мая, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Вест Хэм

«Айнтрахт» — небольшой фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу немецкого клуба можно поставить с коэффициентом 2.50, вероятность исхода — ровно 40%. Котировка на успех «Вест Хэма» немного выше — 2.80 (35%). «Мир» по итогам 90 минут можно взять за 3.60 (25%).

Ставка в 1000 рублей на победу хозяев превратится в 2500 рублей в случае нужного исхода, а чистая прибыль составит 1500 рублей.

Если уверены, что «Вест Хэм» в этот раз не проиграет (первый матч уступили 1:2), можете поставить на Х2 за 1.57.

Аналитики ожидают результативный матч — на «обе забьют» можно поставить за 1.76.

В то же время тотал больше 2.5 гола идет за 1.94, а тотал меньше — за 1.96.

На то, что хозяева забьют два и более мяча, можно поставить за 2.30. У гостей та же линия оценена в 2.50.

Жозе Моуринью (&laquo;Рома&raquo;). «Рома» — «Лестер»: Моуринью приблизится к первому за пять лет трофею

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.30.

Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм»

«Айнтрахт» бросил играть в бундеслиге и сосредоточился на выступлении в Лиге Европы, где может впервые за 42 года выйти в финал. Немцы сохранили силы в игре с «Байером» и будут готовы отбить любое наступление «Вест Хэма». Тем более соперник вымотался во встрече АПЛ против «Арсенала» и не факт, что поддержит высокий темп на протяжении всех 90 минут.

Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал меньше 4.5 мяча за 1.63.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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«Реал» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 4 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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