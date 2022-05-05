5 мая 2022 года «Айнтрахт» после выездной победы 2:1 примет «Вест Хэм» в ответном полуфинале Лиги Европы. Игра на стадионе «Дойче банк Парк» начнется в 22.00 мск. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45.

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, «Айнтрахт» — небольшой фаворит. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.50, вероятность — 40%. Успех «Вест Хэма» идет за чуть большие 2.80 (34%). Котировка на ничью — 3.60 (26%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае их выигрыша принесет 2800 рублей.

Аналитики предложили три самых ожидаемых исхода матча:

• ничья 1:1 идет за 6.30;

• победа «Айнтрахта» 1:0 — за 8.10;

• успех «Вест Хэма» с таким же счетом — за 8.70.

Чтобы увеличить возможный выигрыш, можно поставить на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 4.80, Ф2(+1.5) — за 1.19;

• Ф1(+1.5) можно взять за 1.14, Ф2(-1.5) — за 5.60.

Первая игра получилась достаточно результативной. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч оценен в 1.94, ТМ 2.5 — в 1.92.

На то, что хозяева забьют больше 1.5 гола, можно поставить с котировкой 2.30, меньше 1.5 — за 1.62. У гостей эта линия оценена в 2.50 и 1.57 соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм»

Немцы уже оформили сенсацию в 1/4 финала, когда прошли «Барселону». Теперь же они довольно неожиданно справились с «Вест Хэмом» на выезде. У «Айнтрахта» хорошие шансы зацепиться за финал, ведь «молотобойцы» находятся в плохой форме — потерпели три поражения подряд во всех турнирах. При этом англичане стабильно забивают, а у хозяев встречу пропустит основной защитник Мартин Хинтереггер. Вероятно, обе команды будут играть в атаку.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.76.