«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: где смотреть матч Лиги Европы 5 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
5 мая 2022 года «Айнтрахт» после выездной победы 2:1 примет «Вест Хэм» в ответном полуфинале Лиги Европы. Игра на стадионе «Дойче банк Парк» начнется в 22.00 мск. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45.
По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, «Айнтрахт» — небольшой фаворит. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.50, вероятность — 40%. Успех «Вест Хэма» идет за чуть большие 2.80 (34%). Котировка на ничью — 3.60 (26%).
Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае их выигрыша принесет 2800 рублей.
Аналитики предложили три самых ожидаемых исхода матча:
• ничья 1:1 идет за 6.30;
• победа «Айнтрахта» 1:0 — за 8.10;
• успех «Вест Хэма» с таким же счетом — за 8.70.
Чтобы увеличить возможный выигрыш, можно поставить на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 4.80, Ф2(+1.5) — за 1.19;
• Ф1(+1.5) можно взять за 1.14, Ф2(-1.5) — за 5.60.
Первая игра получилась достаточно результативной. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч оценен в 1.94, ТМ 2.5 — в 1.92.
На то, что хозяева забьют больше 1.5 гола, можно поставить с котировкой 2.30, меньше 1.5 — за 1.62. У гостей эта линия оценена в 2.50 и 1.57 соответственно.
Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм»
Немцы уже оформили сенсацию в 1/4 финала, когда прошли «Барселону». Теперь же они довольно неожиданно справились с «Вест Хэмом» на выезде. У «Айнтрахта» хорошие шансы зацепиться за финал, ведь «молотобойцы» находятся в плохой форме — потерпели три поражения подряд во всех турнирах. При этом англичане стабильно забивают, а у хозяев встречу пропустит основной защитник Мартин Хинтереггер. Вероятно, обе команды будут играть в атаку.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0