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«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: где смотреть матч Лиги Европы 5 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Айнтрахт» — «Вест Хэм» 5 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Майкл Антонио («Вест Хэм»).
Фото Global Look Press

5 мая 2022 года «Айнтрахт» после выездной победы 2:1 примет «Вест Хэм» в ответном полуфинале Лиги Европы. Игра на стадионе «Дойче банк Парк» начнется в 22.00 мск. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45.

Лига Европы. 1/2 финала
05 мая, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Вест Хэм

По мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ, «Айнтрахт» — небольшой фаворит. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.50, вероятность — 40%. Успех «Вест Хэма» идет за чуть большие 2.80 (34%). Котировка на ничью — 3.60 (26%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае их выигрыша принесет 2800 рублей.

Аналитики предложили три самых ожидаемых исхода матча:

• ничья 1:1 идет за 6.30;

• победа «Айнтрахта» 1:0 — за 8.10;

• успех «Вест Хэма» с таким же счетом — за 8.70.

Чтобы увеличить возможный выигрыш, можно поставить на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 4.80, Ф2(+1.5) — за 1.19;

• Ф1(+1.5) можно взять за 1.14, Ф2(-1.5) — за 5.60.

Первая игра получилась достаточно результативной. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч оценен в 1.94, ТМ 2.5 — в 1.92.

На то, что хозяева забьют больше 1.5 гола, можно поставить с котировкой 2.30, меньше 1.5 — за 1.62. У гостей эта линия оценена в 2.50 и 1.57 соответственно.

Пьеро Инкапье (&laquo;Айнтрахт&raquo;). «Айнтрахт» — «Вест Хэм»: англичане повторят судьбу Хави?

Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм»

Немцы уже оформили сенсацию в 1/4 финала, когда прошли «Барселону». Теперь же они довольно неожиданно справились с «Вест Хэмом» на выезде. У «Айнтрахта» хорошие шансы зацепиться за финал, ведь «молотобойцы» находятся в плохой форме — потерпели три поражения подряд во всех турнирах. При этом англичане стабильно забивают, а у хозяев встречу пропустит основной защитник Мартин Хинтереггер. Вероятно, обе команды будут играть в атаку.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.76.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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«Рома» — «Лестер»: прогноз на матч Лиги конференций 5 мая 2022 года
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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