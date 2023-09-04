«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 4 сентября 2023 года
4 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся одни из лучших команд Восточной конференции в прошлом сезоне — «Автомобилист» и «Салават Юлаев». Игра пройдет на льду арены «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet оценивают шансы хозяев чуть более предпочтительными: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.27, это около 42% вероятности. Выигрыш команды из Уфы предложен за 2.90 (33%), котировка на ничью — 3.80 (25%).
Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на парней Николая Заварухина при благоприятном исходе принесет 2270 рублей.
В прошлом регулярном чемпионате команды встречались четыре раза, и все матчи закончились победой «Салавата» (дважды — в овертайме). Поставить на то, что в предстоящей встрече гости хотя бы не уступят после трех периодов, можно за 1.62.
Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с учетом форы:
• ф1(0) идет за 1.70, Ф2(0) — за 2.14;
• Ф1(-1) можно взять за 2.78, Ф2(+1) — за 1.43.
В прошлой регулярке команды в каждой очной встрече в основное время настреляли ровно по четыре шайбы. Ждете от них большего? Тотал больше 4.5 гола оценен в 1.97, ТМ 4.5 — в 1.83.
Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
Екатеринбуржцы обладают одним из лучших нападений в лиге: в прошлой регулярке настреляли 188 шайб (больше только у четырех команд), а нападающие коллектива находились в топах списка снайперов и бомбардиров — Стефан да Коста вошел в топ-4 по «гол+пас», Брукс Мэйсек стал вторым снайпером сезона. В первом матче текущего сезона «Автомобилист» вонзил три гола «Металлургу» (один в овертайме), «Салават» же дважды пропустил от менее статусного «Барыса».
Рекомендуемая ставка: ИТБ1(2) за 1.61.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|1 : 2
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0