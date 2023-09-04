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Сегодня, 11:15

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 4 сентября 2023 года

Прямая трансляция матча КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 4 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Автомобилиста».
Фото Телеграм-канал «Автомобилиста», Telegram

4 сентября топ-клубы Восточной конференции КХЛ «Автомобилист» и «Салават Юлаев» впервые сыграют в этом сезоне. Команды сойдутся в Екатеринбурге на арене «Уралец», начало встречи — в 17.00 по московскому времени. В 16.45 стартует прямая трансляция на сайте matchtv.ru, а также на телеканале KHL PRIME.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.27, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш команды из Уфы предложен за 2.90 (33%), котировка на ничью — 3.80 (25%).

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В прошлом регулярном чемпионате команды встречались четыре раза, и все матчи закончились победой «Салавата» (дважды — в овертайме). Поставить на то, что в предстоящей встрече гости хотя бы не уступят после трех периодов, можно за 1.62.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с учетом форы:

• ф1(0) идет за 1.70, Ф2(0) — за 2.14;

• Ф1(-1) можно взять за 2.78, Ф2(+1) — за 1.43.

Игроки &laquo;Автомобилиста&raquo;. «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 4 сентября 2023 года

В прошлой регулярке команды в каждой очной встрече в основное время настреляли ровно по четыре шайбы. Ждете от них большего? Тотал больше 4.5 гола оценен в 1.97, ТМ 4.5 — в 1.83. В текущем сезоне соперники провели по одному матчу и отличились по три раза.

В прошлой регулярке «Автомобилист» и «Салават Юлаев» в двух из четырех встреч определяли победителя в дополнительном времени. Поставить на наличие овертайма в предстоящем матче можно за 3.80, обратный рынок предложен за 1.26.

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«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 4 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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