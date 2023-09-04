«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 4 сентября 2023 года
4 сентября топ-клубы Восточной конференции КХЛ «Автомобилист» и «Салават Юлаев» впервые сыграют в этом сезоне. Команды сойдутся в Екатеринбурге на арене «Уралец», начало встречи — в 17.00 по московскому времени. В 16.45 стартует прямая трансляция на сайте matchtv.ru, а также на телеканале KHL PRIME.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.27, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш команды из Уфы предложен за 2.90 (33%), котировка на ничью — 3.80 (25%).
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В прошлом регулярном чемпионате команды встречались четыре раза, и все матчи закончились победой «Салавата» (дважды — в овертайме). Поставить на то, что в предстоящей встрече гости хотя бы не уступят после трех периодов, можно за 1.62.
Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с учетом форы:
• ф1(0) идет за 1.70, Ф2(0) — за 2.14;
• Ф1(-1) можно взять за 2.78, Ф2(+1) — за 1.43.
В прошлой регулярке команды в каждой очной встрече в основное время настреляли ровно по четыре шайбы. Ждете от них большего? Тотал больше 4.5 гола оценен в 1.97, ТМ 4.5 — в 1.83. В текущем сезоне соперники провели по одному матчу и отличились по три раза.
В прошлой регулярке «Автомобилист» и «Салават Юлаев» в двух из четырех встреч определяли победителя в дополнительном времени. Поставить на наличие овертайма в предстоящем матче можно за 3.80, обратный рынок предложен за 1.26.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0