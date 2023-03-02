«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 2 марта 2023 года
Стартовал плей-офф КХЛ: 2 марта в 1/4 финала Восточной конференции впервые встретятся «Автомобилист» и «Металлург», четвертая и пятая команды на «Востоке» по итогам регулярного чемпионата. Игра пройдет в Екатеринбурге на льду арены «Уралец», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.27, вероятность — примерно 43%. Выигрыш «Магнитки» предложен с котировкой 2.90 (33%). Ничья идет за 3.95 (24%).
Считаете, что команды не выявят победителя в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3950 рублей.
В регулярном чемпионате команды встречались четыре раза, трижды победу одержала команда Николая Заварухина. Поставить на то, что «Металлург» все-таки не проиграет в предстоящем матче, можно с коэффициентом 1.63.
Игры команд в этом сезоне не всегда получались результативными: в двух из четырех встреч соперники на двоих забрасывали три шайбы. Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.81, ТМ 4.5 — за 1.99.
Прогноз и ставка на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 2 марта 2023 года
Команды набрали одинаковое количество очков в регулярном чемпионате (по 83) и совсем немного отстали от занявших второе и третье места «Салавата Юлаева» и «Авангарда» — на три балла. Но к концу сезона оба коллектива показывали не очень стабильные результаты: и «Автомобилист», и «Металлург» проиграли в пяти из последних 10 матчей регулярки.
При этом в личных встречах просматривается серьезное преимущество екатеринбуржцев: они выиграли у «Магнитки» три из четырех матчей сезона. Также «Автомобилист» уверенно выступает дома: победил в 22 из 34 игр прошедшего регулярного чемпионата.
Рекомендуемая ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2