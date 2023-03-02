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«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 2 марта 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 2 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Никита Трямкин («Автомобилист»).
Фото Телеграм-канал «Автомобилиста», Telegram

Стартовал плей-офф КХЛ: 2 марта в 1/4 финала Восточной конференции впервые встретятся «Автомобилист» и «Металлург», четвертая и пятая команды на «Востоке» по итогам регулярного чемпионата. Игра пройдет в Екатеринбурге на льду арены «Уралец», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

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Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.27, вероятность — примерно 43%. Выигрыш «Магнитки» предложен с котировкой 2.90 (33%). Ничья идет за 3.95 (24%).

Считаете, что команды не выявят победителя в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3950 рублей.

В регулярном чемпионате команды встречались четыре раза, трижды победу одержала команда Николая Заварухина. Поставить на то, что «Металлург» все-таки не проиграет в предстоящем матче, можно с коэффициентом 1.63.

Игры команд в этом сезоне не всегда получались результативными: в двух из четырех встреч соперники на двоих забрасывали три шайбы. Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.81, ТМ 4.5 — за 1.99.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 2 марта 2023 года

Команды набрали одинаковое количество очков в регулярном чемпионате (по 83) и совсем немного отстали от занявших второе и третье места «Салавата Юлаева» и «Авангарда» — на три балла. Но к концу сезона оба коллектива показывали не очень стабильные результаты: и «Автомобилист», и «Металлург» проиграли в пяти из последних 10 матчей регулярки.

При этом в личных встречах просматривается серьезное преимущество екатеринбуржцев: они выиграли у «Магнитки» три из четырех матчей сезона. Также «Автомобилист» уверенно выступает дома: победил в 22 из 34 игр прошедшего регулярного чемпионата.

Рекомендуемая ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.73.

OLIMPBET.
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«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз на матч Кубка Англии 1 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Пари НН
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Динамо – Кр. Советов
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5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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