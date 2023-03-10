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Сегодня, 12:15

«Автомобилист» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 10 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 10 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Автомобилиста» в матче с «Металлургом».
Фото Телеграм-канал «Автомобилиста», Telegram

10 марта «Автомобилист» и «Металлург» проведут пятый матч серии 1/4 финала Восточной конференции КХЛ. Игра пройдет в Екатеринбурге на льду арены «Уралец» и начнется в 17.30 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.45 мск.

Игроки &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Торпедо&raquo;. «Торпедо» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 10 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают хозяев фаворитами встречи: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.24, вероятность — примерно 43%. Успех «Магнитки» предложен с котировкой 3.00 (33%), ничья идет за 3.85 (24%).

Ждете успеха хозяев? Ставка 1000 рублей на выигрыш екатеринбуржцев при благоприятном исходе принесет 2240 рублей.

Поставить на победу хозяев с учетом овертайма можно с коэффициентом 1.71, этот рынок на гостей доступен за 2.13. «Магнитка» обе победы в противостоянии добыла как раз в овертаймах.

Также вы можете попробовать угадать команду, которая по итогу пройдет в следующий раунд плей-офф. Успех екатеринбуржцев оценен в 1.83, «Металлурга» — в 1.97.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.92, ТМ 4.5 — за 1.88. За четыре матча серии команды лишь однажды пробили этот тотал — в самой первой игре.

Игроки &laquo;Автомобилиста&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Металлургом&raquo;. «Автомобилист» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 10 марта 2023 года

Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы доступен за 2.04, ИТМ1 (2.5) — за 1.77. Эти рынки на гостей предложены с котировками 2.45 и 1.55 соответственно.

В двух матчах серии из четырех победитель определился только в овертайме (оба раза выиграла «Магнитка»). Поставить на то, что в предстоящей встрече командам снова не хватит трех периодов, можно за 3.85.

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«Торпедо» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 10 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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