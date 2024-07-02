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Австрия — Турция: результативные команды зажгут в 1/8 финала

Прогноз на матч 1/8 финала чемпионата Европы Австрия — Турция 2 июля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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2 июля в 1/8 финала ЧЕ-2024 Австрия сойдется с Турцией. Поединок на «Ред Булл Арене» в Лейпциге начнется в 22.00 по московскому времени. Встречу обслужит рефери из Португалии Артур Соареш Диаш. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.45 мск.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
02 июл, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Австрия
Турция

Аналитики ждут победы от команды Ральфа Рангника. На успех Австрии в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00, что составляет около 50% вероятности. Ничья идет за 3.30 (29%), а триумф Турции — за 4.50 (21%).

Выход австрийцев в полуфинал оценен в 1.45, проход турок в следующий раунд — в 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.90.

Обмен голами можно взять за 1.73, обратный рынок — за 2.15.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч Австрия — Турция

Австрия забила как минимум дважды в шести из восьми последних матчей на официальном уровне и отличалась во второй 45-минутке в том же количестве встреч. Команда Рангника забила первой в семи из девяти последних противостояний. Турция тоже хороша и отличилась в восьми из девяти предыдущих официальных встреч. Как минимум три гола было забито в пяти из шести последних игр команды на Евро.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73.

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5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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