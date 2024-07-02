Прямая трансляция матча 1/8 финала чемпионата Европы Австрия — Турция 2 июля 2024 года

2 июля Австрия сыграет с Турцией в 1/8 финала Евро-2024. Встреча на «Ред Булл Арене» в Лейпциге стартует по свистку португальского рефери Артура Соареша Диаша в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45 мск.

Австрия — фаворит предстоящей встречи, считают аналитики. На успех коллектива Ральфа Рангника они дали коэффициент 2.00, что соответствует 50% вероятности. Ничья после 90 минут идет за 3.30 (29%), триумф Турции — за 4.50 (21%).

Выход номинальных хозяев в 1/4 финала оценен в 1.45, а сенсационный проход гостей — в 2.75.

Фора (-1) на выигрыш «Дас Тим» получила котировку 2.70. Фора (+1) на ее оппонента — 1.47.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.90.

Австрия отличалась во второй 45-минутке в шести из восьми последних матчей. Первый гол после перерыва от парней Рангника дан за 1.90.

Обмен голами можно взять за 1.73, обратный рынок — за 2.15.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 6.00.