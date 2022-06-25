Австрия — Сербия: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 25 июня 2022 года
25 июня в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет Австрия сыграет с Сербией. Игра состоится на стадионе «Банска-Бистрица» в одноименном городе и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 20.50 мск, игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Сербия — фаворит предстоящей встречи, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.33, это примерно 42% вероятности исхода. Успех Австрии доступен за чуть большие 2.75 (36%). Ничья оценена котировкой 3.90 (22%).
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Если верите, что Австрия навяжет борьбу более классному сопернику, вариант «хозяева не проиграют» оценен в 1.60.
Будущие соперники забивают немного на турнире, всего два мяча. Но в очном матче должны зажечь по-максимуму — на ТБ 2.5 коэффициент 1.51, на ТМ 2.5 — 2.55.
В этой ситуации обмен голами почти неизбежен, уверены аналитики: «обе забьют» можно взять за 1.44, «обе забьют — нет» — за 2.65.
Достаточно высокие шансы увидеть в матче пенальти — 2.90. Удаление идет за 4.60, а оба события вместе — за 7.50.
Три наиболее вероятных исхода встречи:
Прогноз и ставка на матч Австрия — Сербия
Сербия изначально котировалась выше Австрии на турнире и в целом выполнила задачу минимум — набрала очко в матче против Израиля и проиграла Англии, как и должно было случиться. Игра против Австрии решит ее судьбу на турнире, и для выхода в плей-офф нужно не только победить соперника, но и сделать это желательно с запасом.
Австрийцев в предстоящей встрече ничего не сковывает, но и не мотивирует, в отличие от соперника. Эти факторы должны пойти на пользу гостям.
Рекомендуемая ставка: победа Сербии с форой (0) за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -