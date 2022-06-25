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Австрия — Сербия: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 25 июня 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Европы U-19 Австрия — Сербия 25 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Австрийский защитник Лукас Вальнер в матче за «Ред Булл Зальцбург».
Фото Global Look Press

25 июня в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет Австрия сыграет с Сербией. Игра состоится на стадионе «Банска-Бистрица» в одноименном городе и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 20.50 мск, игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Чемпионат Европы U19. Группа B
25 июн, 21:00. Stiavnicky (Банска-Быстрица)
Австрия U19
Сербия U19

Сербия — фаворит предстоящей встречи, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.33, это примерно 42% вероятности исхода. Успех Австрии доступен за чуть большие 2.75 (36%). Ничья оценена котировкой 3.90 (22%).

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Если верите, что Австрия навяжет борьбу более классному сопернику, вариант «хозяева не проиграют» оценен в 1.60.

Будущие соперники забивают немного на турнире, всего два мяча. Но в очном матче должны зажечь по-максимуму — на ТБ 2.5 коэффициент 1.51, на ТМ 2.5 — 2.55.

В этой ситуации обмен голами почти неизбежен, уверены аналитики: «обе забьют» можно взять за 1.44, «обе забьют — нет» — за 2.65.

Достаточно высокие шансы увидеть в матче пенальти — 2.90. Удаление идет за 4.60, а оба события вместе — за 7.50.

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Три наиболее вероятных исхода встречи:

  • ничья 1:1 — за 7.60;

  • победа Сербии 1:2 — за 8.80;

  • успех Австрии 2:1 — за 9.70.

Прогноз и ставка на матч Австрия — Сербия

Сербия изначально котировалась выше Австрии на турнире и в целом выполнила задачу минимум — набрала очко в матче против Израиля и проиграла Англии, как и должно было случиться. Игра против Австрии решит ее судьбу на турнире, и для выхода в плей-офф нужно не только победить соперника, но и сделать это желательно с запасом.

Австрийцев в предстоящей встрече ничего не сковывает, но и не мотивирует, в отличие от соперника. Эти факторы должны пойти на пользу гостям.

Рекомендуемая ставка: победа Сербии с форой (0) за 1.74.

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Израиль — Англия: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 25 июня 2022 года
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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