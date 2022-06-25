Австрия — Сербия: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 25 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
25 июня в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет Австрия сыграет с Сербией. Игра состоится на стадионе «Банска-Бистрица» в одноименном городе и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 20.50 мск, игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Сербии. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.33, это примерно 42% вероятности исхода. Успех Австрии доступен за чуть большие 2.75 (36%). Ничья оценена котировкой 3.90 (22%).
Ставка в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа принесет выигрыш в 2330 рублей и чистую выплату в 1330 рублей.
Австрия — единственная команда группы B, которая утратила шансы на выход в плей-офф. Если вы считаете, что напоследок она сыграет раскрепощенно и не проиграет, возьмите вариант 1Х за 1.60.
В двух матчах сербы и австрийцы забили одинаково — всего по два гола в ворота Израиля. На индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча коэффициент 1.80, ИТМ2 (1.5) — 1.94. У хозяев тот же рынок доступен за 2.00 и 1.77 соответственно.
Общий ТБ 2.5 идет за скромные 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55.
Также невысокая котировка за обмен голами: «обе забьют» можно взять за 1.44, обратный исход — за 2.65.
Если верите, что в матче будет назначен пенальти, берите этот вариант за 2.90. Или удаление за 4.60.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -