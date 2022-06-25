25 июня в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет Австрия сыграет с Сербией. Игра состоится на стадионе «Банска-Бистрица» в одноименном городе и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 20.50 мск, игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Сербии. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.33, это примерно 42% вероятности исхода. Успех Австрии доступен за чуть большие 2.75 (36%). Ничья оценена котировкой 3.90 (22%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа принесет выигрыш в 2330 рублей и чистую выплату в 1330 рублей.

Австрия — единственная команда группы B, которая утратила шансы на выход в плей-офф. Если вы считаете, что напоследок она сыграет раскрепощенно и не проиграет, возьмите вариант 1Х за 1.60.

В двух матчах сербы и австрийцы забили одинаково — всего по два гола в ворота Израиля. На индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча коэффициент 1.80, ИТМ2 (1.5) — 1.94. У хозяев тот же рынок доступен за 2.00 и 1.77 соответственно.

Общий ТБ 2.5 идет за скромные 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55.

Также невысокая котировка за обмен голами: «обе забьют» можно взять за 1.44, обратный исход — за 2.65.

Если верите, что в матче будет назначен пенальти, берите этот вариант за 2.90. Или удаление за 4.60.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.60.