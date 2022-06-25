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Австрия — Сербия: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 25 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы U-19 Австрия — Сербия 25 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Австрийский защитник Эрвин Омич в матче за «Ювентус».
Фото Global Look Press

25 июня в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет Австрия сыграет с Сербией. Игра состоится на стадионе «Банска-Бистрица» в одноименном городе и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 20.50 мск, игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Чемпионат Европы U19. Группа B
25 июн, 21:00. Stiavnicky (Банска-Быстрица)
Австрия U19
Сербия U19

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Сербии. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.33, это примерно 42% вероятности исхода. Успех Австрии доступен за чуть большие 2.75 (36%). Ничья оценена котировкой 3.90 (22%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа принесет выигрыш в 2330 рублей и чистую выплату в 1330 рублей.

Австрия — единственная команда группы B, которая утратила шансы на выход в плей-офф. Если вы считаете, что напоследок она сыграет раскрепощенно и не проиграет, возьмите вариант 1Х за 1.60.

В двух матчах сербы и австрийцы забили одинаково — всего по два гола в ворота Израиля. На индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча коэффициент 1.80, ИТМ2 (1.5) — 1.94. У хозяев тот же рынок доступен за 2.00 и 1.77 соответственно.

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Общий ТБ 2.5 идет за скромные 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55.

Также невысокая котировка за обмен голами: «обе забьют» можно взять за 1.44, обратный исход — за 2.65.

Если верите, что в матче будет назначен пенальти, берите этот вариант за 2.90. Или удаление за 4.60.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.60.

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Израиль — Англия: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 25 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
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