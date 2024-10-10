10 октября сборная Казахстана проведет третий матч в Лиге наций. Соперником команды Станислава Черчесова станет Австрия. Игра состоится в Линце на «Райффайзенбанк Арене» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании FONBET считают Австрию безоговорочным фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.14, что примерно 88% вероятности исхода. Ничья доступна за 9.00 (11%), успех Казахстана — за огромные 21.0 (1%).

На то, что гости не уступят в предстоящей игре, котировка — 5.90. Можете подстраховать команду Черчесова с форой (+1.5) за 2.75 или с форой (+2.5) за 1.75.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.40, ТМ 2.5 — за 2.90.

Обмен голами предложено взять за 2.30, условие «обе забьют — нет» — за 1.58. В четырех предыдущих матчах между командами казахстанцам ни разу не удалось отличиться.

Если Австрия отправит в сетку ворот соперника минимум три мяча, сыграет пари за 1.65.

Прогноз и ставка на матч Австрия — Казахстан

Австрия и Казахстан неудачно стартовали в Лиге наций: обе команды набрали по одному очку и замыкают третью группу, уступая Норвегии и Словении. Казахстанцы вообще проиграли пять из шести последних встреч, в двух крайних не забив ни одного мяча.

Австрийцы сделают все, чтобы дома одержать победу над слабейшим соперником по группе. Вероятно, они будут настроены не просто на успех, а на разгром, и их класс вполне позволяет этого добиться. Это будет игра в одну калитку с множеством атак хозяев и, как следствие, угловых с их стороны.

Рекомендуемая ставка: Австрия победит и подаст больше 6.5 угловых за 2.03.

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