21 декабря в одном из многочисленных матчей КХЛ «Авангард» примет на домашнем льду «Сочи». Игра пройдет на «G-Drive Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

«Авангард» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу омичей в основное время можно поставить за 1.38, что примерно 72% вероятности исхода. Успех «Сочи» котируется за 6.74 (10%), ничья — за 5.55 (18%).

Южане не проиграли этому сопернику в основное время в двух играх подряд. Вариант Х2 предложено взять за 2.85.

Также можете подстраховать гостей или увеличить коэффициент на хозяев: Ф1(-1.5) идет за 1.67, Ф2(+1.5) — за 2.18.

Если команды забросят пять и более шайб, сыграет коэффициент 1.44. Если меньше пяти — 2.66.

Триумф «ястребов» с учетом ОТ и серии буллитов оценен скромными 1.22, выигрыш сочинцев — 4.26.

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