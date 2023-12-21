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Сегодня, 11:15

«Авангард» — «Сочи»: где смотреть матч КХЛ 21 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Авангард» — «Сочи» 21 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Сергей Бойков.
Фото Официальный телеграм-канал «Авангарда»

21 декабря в одном из многочисленных матчей КХЛ «Авангард» примет на домашнем льду «Сочи». Игра пройдет на «G-Drive Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Николай Поляков. ЦСКА четырежды пропустил в меньшинстве в матче с «Динамо». В дерби со СКА ребятам Федорова будет весьма непросто

«Авангард» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу омичей в основное время можно поставить за 1.38, что примерно 72% вероятности исхода. Успех «Сочи» котируется за 6.74 (10%), ничья — за 5.55 (18%).

Южане не проиграли этому сопернику в основное время в двух играх подряд. Вариант Х2 предложено взять за 2.85.

Также можете подстраховать гостей или увеличить коэффициент на хозяев: Ф1(-1.5) идет за 1.67, Ф2(+1.5) — за 2.18.

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Если команды забросят пять и более шайб, сыграет коэффициент 1.44. Если меньше пяти — 2.66.

Триумф «ястребов» с учетом ОТ и серии буллитов оценен скромными 1.22, выигрыш сочинцев — 4.26.

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«Алавес» — «Реал»: эпидемия травм не помешает мадридцам победить аутсайдера
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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 16 1 5
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