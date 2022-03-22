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«Авангард» — «Металлург»: прогноз и ставки на матч КХЛ 22 марта

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург»
Виталий Пудздрав
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«Авангард» — «Металлург».
Фото ХК «Авангард»

22 марта на «Арене-Балашиха» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Авангард» и «Металлург». Трансляцию покажет телеканал KHL в 19.30.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победу в этом матче одержит «Авангард». На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.20 — это примерно 43% вероятности. Ничья оценивается в 3.80 (25%), успех «Металлурга» идет за 3.00 (32%).

При ставке в 1000 рублей на «Металлург» потенциальная выплата составит 3000 рублей.

 
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Ставка «Металлург» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.63.

Эксперты считают, что первый гол в этой игре забьет «Авангард». На это можно сделать ставку с котировкой 1.74.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.70. Тотал меньше 4.5 можно взять за 2.16.

  • ТМ 2.5 — 6.90;

  • Обе забьют: нет — 5.50;

  • Последний гол: «Металлург» — 2.02.

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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
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 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
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13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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Зенит – Рубин
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