Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург»

22 марта на «Арене-Балашиха» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Авангард» и «Металлург». Трансляцию покажет телеканал KHL в 19.30.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победу в этом матче одержит «Авангард». На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.20 — это примерно 43% вероятности. Ничья оценивается в 3.80 (25%), успех «Металлурга» идет за 3.00 (32%).

При ставке в 1000 рублей на «Металлург» потенциальная выплата составит 3000 рублей.

Ставка «Металлург» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.63.

Эксперты считают, что первый гол в этой игре забьет «Авангард». На это можно сделать ставку с котировкой 1.74.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.70. Тотал меньше 4.5 можно взять за 2.16.