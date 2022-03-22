22 марта на «Арене-Балашиха» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Авангард» и «Металлург». Трансляцию покажет телеканал KHL в 19.30.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победу в этом матче одержит «Авангард». На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.20 — это примерно 43% вероятности. Ничья оценивается в 3.80 (25%), успех «Металлурга» идет за 3.00 (32%).

При ставке в 1000 рублей на «Авангард» потенциальная выплата составит 2200 рублей.

Ставка «Металлург» не проиграет в основное время» есть в линии за 2.02.

Шансы «Авангарда» забить две шайбы или более оцениваются коэффициентом 1.86. Та же ставка на «Металлург» имеется с коэффициентом 2.26.