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«Авангард» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 13 февраля 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» Минск 13 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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ХК «Динамо».
Фото Борис Самкович/Официальный сайт ХК «Динамо» Минск

13 февраля в регулярном чемпионате КХЛ омский «Авангард» сыграет с минским «Динамо». Игра состоится на «G-Drive Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Трансляция стартует в 16.20 мск.

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Аналитики считают «Авангард» фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.82, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Динамо» — за 4.10 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4100 рублей, а чистая прибыль составит 3100 рублей.

На то, что минчане не уступят по итогам часа игры, предложена котировка — 1.92.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20. В последнем очном матче команды забросили аж девять шайб (6:3).

Джозеф Душак из «Динамо» — третий бомбардир-защитник КХЛ. На его счету восемь заброшенных шайб. У Алексея Белоглазова из «Авангарда» — семь голов. На точный бросок игрока обороны в ближайшей встрече котировка — 1.60.

На ТБ 1.5 гола в каждом периоде предложен шикарный коэффициент — 5.50.

Триумф «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.42, «Динамо» — за 2.85.

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Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Динамо» Минск

Омичи занимают пятое место на «Востоке», а минчане — восьмое на «Западе». Обе команды продолжают борьбу за право сыграть в плей-офф, поэтому очки нужны всем. Правда, «Авангарду» в меньшей степени — все-таки он опережает идущий девятым в конференции «Трактор» на 11 баллов и имеет два матча в запасе.

Возможно, поэтому команда Михаила Кравеца беспечно действовала в последних матчах: в семи из десяти омичи уступили. У «Динамо» тоже много поражений — шесть в десяти встречах. Но на их стороне в предстоящей игре мотивация — с восьмого места минчане могут легко опуститься ниже и не попасть в плей-офф. А значит нужно биться в каждом новом матче.

Шансы на то, что гости не уступят или хотя бы не проиграют крупно, высоки. Тем более предыдущая битва команд в сентябре завершилась довольно убедительной победой «Динамо» со счетом 6:3.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.62.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Динамо (Минск)
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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4.03 19:30
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 - : -
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 - : -
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