«Авангард» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 13 февраля 2023 года
13 февраля в регулярном чемпионате КХЛ омский «Авангард» сыграет с минским «Динамо». Игра состоится на «G-Drive Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Трансляция стартует в 16.20 мск.
Аналитики считают «Авангард» фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.82, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Динамо» — за 4.10 (19%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4100 рублей, а чистая прибыль составит 3100 рублей.
На то, что минчане не уступят по итогам часа игры, предложена котировка — 1.92.
Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20. В последнем очном матче команды забросили аж девять шайб (6:3).
Джозеф Душак из «Динамо» — третий бомбардир-защитник КХЛ. На его счету восемь заброшенных шайб. У Алексея Белоглазова из «Авангарда» — семь голов. На точный бросок игрока обороны в ближайшей встрече котировка — 1.60.
На ТБ 1.5 гола в каждом периоде предложен шикарный коэффициент — 5.50.
Триумф «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.42, «Динамо» — за 2.85.
Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Динамо» Минск
Омичи занимают пятое место на «Востоке», а минчане — восьмое на «Западе». Обе команды продолжают борьбу за право сыграть в плей-офф, поэтому очки нужны всем. Правда, «Авангарду» в меньшей степени — все-таки он опережает идущий девятым в конференции «Трактор» на 11 баллов и имеет два матча в запасе.
Возможно, поэтому команда Михаила Кравеца беспечно действовала в последних матчах: в семи из десяти омичи уступили. У «Динамо» тоже много поражений — шесть в десяти встречах. Но на их стороне в предстоящей игре мотивация — с восьмого места минчане могут легко опуститься ниже и не попасть в плей-офф. А значит нужно биться в каждом новом матче.
Шансы на то, что гости не уступят или хотя бы не проиграют крупно, высоки. Тем более предыдущая битва команд в сентябре завершилась довольно убедительной победой «Динамо» со счетом 6:3.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2