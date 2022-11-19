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«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 19 ноября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ 19 ноября 2022 года «Авангард» — «Ак Барс»
Артемий Кутейников
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Игроки «Авангарда».
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram

19 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Восточной конференции — «Авангард» и «Ак Барс». Игра пройдет в Омске на «Джи-Драйв-Арене», начало — в 13.00 мск. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 12.55 по московскому времени.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами матча: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.23, вероятность — приблизительно 44%. Выигрыш «Ак Барса» предложен за 3.00 (33%), ничья идет за 4.10 (23%).

«Авангард» уже обыгрывал казанцев в этом сезоне. Ждете еще одну победу омичей? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благополучном исходе принесет 2230 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.00, Ф2(+1.5) — за 1.40;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.20, Ф1(+1.5) — за 1.22.

Команды встречались совсем недавно — 13 ноября, и «ястребы» в ярком матче победили (4:3). Также команды в прошлом сезоне играли в 1/4 финала плей-офф Восточной конференции, где омичи выиграли в шести встречах. Поставить на то, что «Авангард» как минимум не проиграет в предстоящей игре, можно с котировкой 1.66.

Чуть больше недели назад коллективы настреляли на двоих семь шайб. Ждете еще один результативный матч? Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.26.

«Авангард» — шестая по результативности команда КХЛ: в среднем за игру «ястребы» забрасывают 2.90 шайбы. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.84, ИТМ1 (2.5) — за 1.97.

Эти рынки на «Ак Барс» предложены за 2.22 и 1.66 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Ак Барс» 19 ноября 2022 года

Омичи ужасно стартовали и долгое время даже не попадали в зону плей-офф, но сейчас набрали мощную форму. «Авангард» выиграл 10 из 11 последних матчей, поднялся на шестое место в Восточной конференции и всего на семь очков отстал от лидирующего «Автомобилиста».

Также команда Михаила Кравца много забивает: в среднем за матч забрасывает 2.90 шайбы — чаще отличаются только четыре команды КХЛ. А в последних 11 встречах «ястребы» лишь раз оформили меньше трех голов за матч и шесть раз преодолели отметку в четыре шайбы. «Ак Барс» же немало пропускает — в среднем 2.60 раза за игру, а в последних четырех встречах трижды получил минимум по четыре шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1(2.5) за 1.84.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: прогноз на матч НХЛ 19 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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