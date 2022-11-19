«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 19 ноября 2022 года
19 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Восточной конференции — «Авангард» и «Ак Барс». Игра пройдет в Омске на «Джи-Драйв-Арене», начало — в 13.00 мск. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 12.55 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами матча: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.23, вероятность — приблизительно 44%. Выигрыш «Ак Барса» предложен за 3.00 (33%), ничья идет за 4.10 (23%).
«Авангард» уже обыгрывал казанцев в этом сезоне. Ждете еще одну победу омичей? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благополучном исходе принесет 2230 рублей.
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.00, Ф2(+1.5) — за 1.40;
• Ф2(-1.5) можно взять за 4.20, Ф1(+1.5) — за 1.22.
Команды встречались совсем недавно — 13 ноября, и «ястребы» в ярком матче победили (4:3). Также команды в прошлом сезоне играли в 1/4 финала плей-офф Восточной конференции, где омичи выиграли в шести встречах. Поставить на то, что «Авангард» как минимум не проиграет в предстоящей игре, можно с котировкой 1.66.
Чуть больше недели назад коллективы настреляли на двоих семь шайб. Ждете еще один результативный матч? Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.26.
«Авангард» — шестая по результативности команда КХЛ: в среднем за игру «ястребы» забрасывают 2.90 шайбы. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.84, ИТМ1 (2.5) — за 1.97.
Эти рынки на «Ак Барс» предложены за 2.22 и 1.66 соответственно.
Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Ак Барс» 19 ноября 2022 года
Омичи ужасно стартовали и долгое время даже не попадали в зону плей-офф, но сейчас набрали мощную форму. «Авангард» выиграл 10 из 11 последних матчей, поднялся на шестое место в Восточной конференции и всего на семь очков отстал от лидирующего «Автомобилиста».
Также команда Михаила Кравца много забивает: в среднем за матч забрасывает 2.90 шайбы — чаще отличаются только четыре команды КХЛ. А в последних 11 встречах «ястребы» лишь раз оформили меньше трех голов за матч и шесть раз преодолели отметку в четыре шайбы. «Ак Барс» же немало пропускает — в среднем 2.60 раза за игру, а в последних четырех встречах трижды получил минимум по четыре шайбы.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1(2.5) за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2