19 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Восточной конференции — «Авангард» и «Ак Барс». Игра пройдет в Омске на «Джи-Драйв-Арене», начало — в 13.00 мск. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 12.55 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами матча: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.23, вероятность — приблизительно 44%. Выигрыш «Ак Барса» предложен за 3.00 (33%), ничья идет за 4.10 (23%).

«Авангард» уже обыгрывал казанцев в этом сезоне. Ждете еще одну победу омичей? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благополучном исходе принесет 2230 рублей.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.00, Ф2(+1.5) — за 1.40;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.20, Ф1(+1.5) — за 1.22.

Команды встречались совсем недавно — 13 ноября, и «ястребы» в ярком матче победили (4:3). Также команды в прошлом сезоне играли в 1/4 финала плей-офф Восточной конференции, где омичи выиграли в шести встречах. Поставить на то, что «Авангард» как минимум не проиграет в предстоящей игре, можно с котировкой 1.66.

Чуть больше недели назад коллективы настреляли на двоих семь шайб. Ждете еще один результативный матч? Тотал больше 4.5 гола можно оформить за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.26.

«Авангард» — шестая по результативности команда КХЛ: в среднем за игру «ястребы» забрасывают 2.90 шайбы. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.84, ИТМ1 (2.5) — за 1.97.

Эти рынки на «Ак Барс» предложены за 2.22 и 1.66 соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Ак Барс» 19 ноября 2022 года

Омичи ужасно стартовали и долгое время даже не попадали в зону плей-офф, но сейчас набрали мощную форму. «Авангард» выиграл 10 из 11 последних матчей, поднялся на шестое место в Восточной конференции и всего на семь очков отстал от лидирующего «Автомобилиста».

Также команда Михаила Кравца много забивает: в среднем за матч забрасывает 2.90 шайбы — чаще отличаются только четыре команды КХЛ. А в последних 11 встречах «ястребы» лишь раз оформили меньше трех голов за матч и шесть раз преодолели отметку в четыре шайбы. «Ак Барс» же немало пропускает — в среднем 2.60 раза за игру, а в последних четырех встречах трижды получил минимум по четыре шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1(2.5) за 1.84.