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«Аугсбург» — «Боруссия Дортмунд»: где смотреть матч бундеслиги 21 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Аугсбург» — «Боруссия Дортмунд» 21 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд).
Фото Global Look Press

Сражающаяся за чемпионство дортмундская «Боруссия» в 33-м туре бундеслиги сойдется с одной из худших команд чемпионата — «Аугсбургом». Игра пройдет 21 мая на стадионе «WWK Арена» и начнется в 18.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.25 покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Соперников рассудит судейская бригада Тобиаса Вельца.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
21 мая, 18:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
Боруссия Д

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей однозначными фаворитами: поставить на победу «шмелей» можно с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Успех «фуггеров» предложен с котировкой 6.97 (13%). Ничья идет за 5.58 (17%).

В первом круге «Аугсбург» в поединке с черно-желтыми едва не вырвал ничью — дортмундцы закатили победный мяч только на 78-й минуте. Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном результате принесет 5580 рублей.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи намекают на огромное преимущество «Боруссии»:

• победа гостей 2:1 дана за 8.25;

• 2:0 — за 8.75;

• успех 3:1 — за 9.50.

Аналитики предвкушают веселый матч с большим количеством точных ударов: тотал больше 3.5 гола доступен за 1.99, ТМ 3.5 — за 1.88. В первом круге команды оправдали ожидания и настреляли семь мячей на двоих («Дортмунд» победил 4:3).

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Букмекеры почти не сомневаются, что команды обменяются уколами. Поставить на это можно за 1.60, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.36. Рынок «обе забьют» заходил в девяти из последних 10 встреч «Боруссии» и «Аугсбурга» в чемпионате.

Комбинированная ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола предложена за 1.66. Этот рынок заходил в семи из последних 10 игр команд в бундеслиге.

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«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 21 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Спартак

 18
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П
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