7 февраля в первой полуфинальной игре Кубка Испании сойдутся мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао. Встреча пройдет на стадионе «Метрополитано». Арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес даст стартовый свисток в 23.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» покажут поединок в прямом эфире с 23.25 мск.

Аналитики склоняются к победе мадридцев: поставить на парней Диего Симеоне предлагают с коэффициентом 2.04, что составляет около 44% вероятности. Выигрыш басков оценили в 3.73 (27%). Ничью — в 3.48 (29%).

Через три недели соперникам предстоит ответный матч в Бильбао, но вы можете выбрать участника финала уже сейчас: итоговый проход и «Атлетико», и «Атлетика» идет с одинаковой котировкой 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.82.

Если допускаете, что команды обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.82. Обратный рынок дали за 1.97.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» Мадрид — «Атлетик» Бильбао

В четвертьфинале «матрасники» и баски прошли «Реал» и «Барселону» с одинаковым счетом (4:2). А три дня назад парни Диего Симеоне сдержали сливочных в чемпионате (1:1) и продлили беспроигрышную серию до шести поединков. Разборка на «Сантьяго Бернабеу» отняла у мадридцев немало сил — предчувствуя это, они даже просили перенести дерби, но Федерация ответила отказом.

У коллектива Эрнесто Вальверде времени на восстановление было гораздо больше — домашний разгром «Мальорки» (4:0) и поездку на «Метрополитано» разделили пять суток. Учитывая это, а также форму «Атлетика» (лишь одно поражение за 18 встреч) и очный матч двухмесячной давности на «Сан-Мамес» (2:0 в пользу хозяев), стоит ждать голов в обе стороны.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.82.