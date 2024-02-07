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«Атлетико» Мадрид — «Атлетик» Бильбао: прогноз на матч Кубка Испании 7 февраля 2024 года

Прогноз на матч Кубка Испании «Атлетико» Мадрид — «Атлетик» Бильбао 7 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Ян Облак («Атлетико»).
Фото Global Look Press

7 февраля в первой полуфинальной игре Кубка Испании сойдутся мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао. Встреча пройдет на стадионе «Метрополитано». Арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес даст стартовый свисток в 23.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» покажут поединок в прямом эфире с 23.25 мск.

Испания. Кубок. 1/2 финала
07 февр, 23:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Атлетик

Аналитики склоняются к победе мадридцев: поставить на парней Диего Симеоне предлагают с коэффициентом 2.04, что составляет около 44% вероятности. Выигрыш басков оценили в 3.73 (27%). Ничью — в 3.48 (29%).

Через три недели соперникам предстоит ответный матч в Бильбао, но вы можете выбрать участника финала уже сейчас: итоговый проход и «Атлетико», и «Атлетика» идет с одинаковой котировкой 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.82.

Если допускаете, что команды обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.82. Обратный рынок дали за 1.97.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетико» Мадрид — «Атлетик» Бильбао

В четвертьфинале «матрасники» и баски прошли «Реал» и «Барселону» с одинаковым счетом (4:2). А три дня назад парни Диего Симеоне сдержали сливочных в чемпионате (1:1) и продлили беспроигрышную серию до шести поединков. Разборка на «Сантьяго Бернабеу» отняла у мадридцев немало сил — предчувствуя это, они даже просили перенести дерби, но Федерация ответила отказом.

У коллектива Эрнесто Вальверде времени на восстановление было гораздо больше — домашний разгром «Мальорки» (4:0) и поездку на «Метрополитано» разделили пять суток. Учитывая это, а также форму «Атлетика» (лишь одно поражение за 18 встреч) и очный матч двухмесячной давности на «Сан-Мамес» (2:0 в пользу хозяев), стоит ждать голов в обе стороны.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.82.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
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«Локомотив» — «Сибирь»: прогноз на матч КХЛ 7 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 14
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Бенхамин Гарре

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 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
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 6
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И К Ж
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